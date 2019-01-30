台灣擬列大陸企業「黑名單」　國台辦：傷害台民眾權益不得人心

台灣計劃在3月底前公布一份中國大陸科技公司「黑名單」，禁止公共部門等機構使用大陸企業的產品。對此，大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光周三（30日）在例行新聞發布上作出回應稱，這種製造鴻溝、傷害台灣民眾權益的做法不得人心。

國務院台灣事務辦公室29日舉行例行新聞發布會，針對台當局擬列大陸企業「黑名單」，發言人馬曉光作出回應。（資料圖片）

馬曉光稱，大陸已經多次表示，堅決反對民進黨當局這類出於政治目的破壞兩岸正常經貿合作的做法。在當前兩岸經貿往來日益密切的背景下，此舉不僅損害大陸企業的利益，也將嚴重損害台灣消費者以及台灣很多供應鏈廠商的利益，進而影響台灣自身經濟發展。這種製造鴻溝，傷害台灣民眾權益的做法不得人心。對此，大陸將密切關注。

台灣行政院資通安全處處長簡宏偉日前表示，台灣正編製一份詳細的中國大陸科技公司「黑名單」，預料可在3月底出爐。（資料圖片）

此前有報道稱，台灣行政院資通安全處處長簡宏偉本月在接受日媒採訪時提到，台灣正編製一份詳細的中國大陸科技公司「黑名單」，預料可在3月底出爐。報道指，除了近期「大熱」的華為外，曾一度被美國重罰的中興通訊、監視器製造商的杭州海康威視及大華技術都有可能在首批名單之內，甚至還會有電腦製造商聯想。

（綜合報道）