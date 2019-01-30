【非洲豬瘟】台嚴查攜帶肉品入境　國台辦：陸疫情並未流行蔓延

大陸非洲豬瘟疫情持續，台灣連日來加強海關查緝措施，禁止各類豬肉製品攜帶入境，違者最高處新台幣100萬元罰款。 國台辦發言人馬曉光今天（30日）在例行記者會上就此指出，大陸高度重視非洲豬瘟疫情的防控工作，目前疫情並未流行蔓延。

台灣嚴控非洲豬瘟，禁止各類豬肉製品攜帶入境，違者最高處新台幣100萬元罰款。（中央社）

馬曉光說，大陸依據相關法律法規，嚴格落實疫情排查、檢測、處置措施，規範生豬屠宰及流通環節，目前疫情沒有流行蔓延。應對動物疫情，事關兩岸民眾的福祉，陸方願意積極努力，把這件事情做好。

他進一步指出，大陸通過航空公司、口岸及旅行社進一步加強對往來兩岸旅客的宣導。大陸民航部門已通知執飛兩岸航線的航空公司，加強豬肉製品的管控，做好對旅客的宣傳提示。文化和旅遊部在官網「出行提示」欄目刊登大陸旅客勿違規攜帶肉製品入台的旅遊提醒。海關總署、交通部亦加強對口岸出入境的宣傳及查驗。

春運期間加開110班兩岸班機

馬曉光亦透露，春運期間廈門航空除執行每周72班往返閩台的固定航班外，還特別增加110班由廈門、福州、泉州、杭州、長沙到台北、高雄的加班機，將新增超過1萬人次的運力。在海上客運方面，預計閩台海上客運量亦將達到22萬人次，同比增長3%。

針對近日高雄市長韓國瑜表示願意到大陸進一步商談合作，台中市長盧秀燕亦將到香港洽談水果經港銷往大陸事宜，馬曉光認為，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流性質有正確認知，陸方願意與台灣更多的縣市開展交流合作。日前，福建平潭相關企業自高雄採購了700餘噸價值超過1500萬元人民幣的農產品和工業品，陸方同樣樂見台中市農產品銷往大陸。

（國台辦）