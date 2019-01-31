滯留桃園機場兩陸男入境台灣　盼暫住等待美加政治庇護

兩名中國大陸維權人士顏克芬、劉興聯去年9月過境台灣時向台移民署尋求庇護，聲稱他們在大陸遭到迫害。由於他們事先未申請入台許可，移民署未准許他們入境，將其安置在桃園機場的管制區內。 時隔4個月，台灣陸委會上周五（25日）稱計劃以專業交流名義安排兩人合法入境，再等待轉送第三地。兩人昨天（30日）先飛往第三地後，再入境台灣，他們表示，希望暫住台灣並等待美國或加拿大的政治庇護資格。

大陸男子顏克芬（左）、劉興聯（右）滯留桃園機場近4個月，周三（30日）深夜飛往第三地後入境台灣。（中央社）

64歲的劉興聯與44歲的顏克芬，去年9月27日持中國大陸護照從泰國過境台灣時，聲稱遭迫害申請政治庇護，兩人滯留桃園國際機場管制區4個多月。台灣陸委會日前表示，將先安排劉興聯與顏克芬兩人出境至第三地，再以專業交流名義入境，等待轉送第三地。

劉興聯與顏克芬昨（30日）順利飛往第三地，並在深夜入境台灣，由台灣友人自機場接走，並將兩人分開接往已安排好的住處安置。先前一度傳出兩人可望於上周六（26日）入境，但後來因故未成事。

稱滯留機場致生理時鐘紊亂

顏克芬當時宣稱，自己長期關注人權問題，但因觸及中共利益而遭列為異議分子，從此便遭當局鎮壓、追捕，後來他在2015年2月偷渡到泰國。劉興聯則表示，自己因積極參與中國民主維權活動招致當局不滿，多次被抓捕，2016年5月趁保外就醫機會逃出，兩人就此待在泰國接受庇護。

兩人日前在移民署的協助下，被安置於機場管制區內的休息區，劉興聯先前受訪曾表示，每天只看到休息室內的燈光，生理時鐘都混亂了，「有時候不知道自己是活在白天或晚上」，這段時間從未出現過甚麼快樂的夢，夢中總是出現一些寄人籬下的情境。

顏克芬則說，自己日常生活的食衣住行都在休息室，三餐會有專人按時送來簡單的饅頭夾蛋及便當，不是甚麼大魚大肉卻也不虞匱乏，生活「還能過」，不過因為休息室就是兩張可放下的躺椅，姿勢無法舒展，偶而會覺得胸口悶、壓力大，「好久沒有睡到床上了」；如今順利入境台灣，終於可以好好的睡一覺，吃些「重口味」的美食解解饞，未來希望能暫住台灣等待美國或加拿大的政治庇護資格。

（中央社）