國台辦批蔡英文當網紅、扮花旦　台外長Twitter反撃：一群瘋子

大陸國台辦發言人馬曉光日前形容台灣總統蔡英文裝「大力水手」當網紅、扮花旦，台灣外交部長吳釗燮今日（31日）以「JW」署名在台外交部Twitter上發文回擊，指「國台辦是一群瘋子（GTB lunatics）」。

台灣外交部長吳釗燮以「JW」署名在台外交部Twitter上反擊，指「國台辦是一群瘋子（GTB lunatics）」。（台灣外交部Twitter）

吳釗燮在帖文中表示，台灣是捍衛自由、民主生活方式的最前線國家，並會持續戰鬥，對抗國家層級的干預、滲透、假資訊、軍隊威脅、國際攻擊、「五毛黨」、「國台辦的瘋子們」及非洲豬瘟，帖文並附上一張非洲豬瘟中國大陸疫情的擴散時間表。

據早前報道，蔡英文日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2019年世界和平日文告」，她並在函中指出大陸未放棄武力犯台。

大陸國台辦發言人馬曉光日前即指，蔡英文近期忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷升高兩岸對立，煽動兩岸敵意，阻撓兩岸民眾的交流合作，破壞兩岸關係和平發展。「誰都看得出來，其這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私。」

而陸委會同日亦回應指，對於國台辦以戲謔及粗暴字眼謾罵，只是突顯陸方對民主社會運作的無知，毫無大國風範，非常不得體，又指台灣是民主自由社會，政府運用社群媒體等多元管道與民眾溝通，是民選政府「接地氣」，減少政策與民意落差的常態作法。