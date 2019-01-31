【2020台灣大選】總統立委繼續合併選舉　投票日料在1月初至月中

台灣中選會在周四（31日）召開會議，通過下屆總統及副總統選舉與立委選舉將會同日舉行投票，與去前兩屆做法相同。 至於投票日期原則上會在1月份，確切時間最遲在今年2月或3月就會決定。

據《中央社》報道，過去2014年及2016年兩次選舉都是合併舉行，而由於立委必須要在2月1日就職，故投票日分別是1月14日、1月16日，都是周六。參考前例，2020年是1月24日星期五是年三十，翌日就是大年初一，無法進行投票，故投票日極有可能會是1月4日、1月11日及1月18日其中一天。

中選會則在新聞稿中表示，經彙整各界意見及討論，包括在1月15日、1月16日及1月18日的3場公聽會，以及徵詢民進黨、國民黨、時代力量、親民黨意見後，會議決議第兩個選舉同日舉行投票，至於投票日期之訂定，會將邀集相關機關及直轄市、縣市選舉委員會會商，再提報委員會議決定。

立委就職日期或需調整避免出現看守內閣

民進黨發言人林琮盛表示，之前兩次都是合併選舉，已經形成慣例；國民黨發言人歐陽龍則指，合併舉行可節省公帑，分開舉行將會造成不必要的選務開銷和選務人員人力耗損，沒有意義。

但歐陽龍認為，立委是2月就職，總統副總統卻在5月，合併選舉後就會產生4個月的看守內閣，重大政策將無法推動，故可考慮調整立委就職時間，令兩者相同，投票日則可協調在3月。

（中央社）