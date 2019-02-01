蘇貞昌接見美在台協會處長酈英傑　盼協助推動台美閣員互訪

今年是美國《台灣關係法》40周年，台灣行政院長蘇貞昌今天（2月1日）接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen），他期盼AIT除了推動台美民間交流外，亦能協助他推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切與友好。

適逢《台灣關係法》40周年，美國在台協會（AIT）處長酈英傑拜會台灣行政院長蘇貞昌。（中央社提供）

蘇貞昌今天下午在行政院接見AIT處長酈英傑，他致詞提到，今年是台灣關係法立法40周年，台灣關係法是台美關係重要的基礎，過去40年來，對穩定台海情勢、促進台灣的國家安全、經濟、社會發展等，都具有重要意涵，他認為現在台美關係處於最佳狀態，雙方的互信持續深化。

他表示，樂見AIT將今年訂為美台旅遊年，希望藉此見到更多台美交流互訪，他第一次到美國訪問時，就是應美國國務院邀請，有機會進一步了解台美關係重要性，至今印象深刻，因此他期盼AIT除推動台美民間交流外，亦能協助他推動台美閣員互訪，共同彰顯台美關係的密切與友好。

蘇貞昌說，新的一年他對台美關係有許多展望，希望雙方盡速洽簽自由貿易協定，持續深化台美安全合作，共同面對區域挑戰，亦希望美國政府持續支持台灣有意義地參與國際組織，台灣將持續努力，扮演印太區域和平締造者及貢獻者的角色，繼續深化與美國的實質關係。

台美將推系列慶祝活動

蘇貞昌還透露，為彰顯台灣關係法對台美緊密夥伴關係以及台海安全和平的重要性，台灣外交部規劃辦理多項紀念活動，今年全年將以「台美恆久夥伴」為主軸，在台灣與美國舉辦一系列活動，相信能讓雙方人民更了解台美關係的緊密交流與友好情誼。

酈英傑致詞提到，美國在台協會將與駐美國台北經濟文化代表處及外交部合作，啟動名為「AIT@40」的全年一系列推廣活動，以此慶祝美國和台灣自「台灣關係法」簽署以來40年的友誼和夥伴關係。

（中央社）