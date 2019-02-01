【遊台注意】不滿資方毀約　華航機師或於農曆新年重啟罷工

桃園市機師職業工會今日（1日）召開臨時會員代表大會，全員決議通過重啟華航分會罷工行動。 據工會常務理事陳蓓蓓受訪表示，確定的罷工日期會再通知外界，但不排除於春節期間行動，並提出華航必須對於疲勞航班有正面回應。

台灣機師職業工會決議通過重啟華航分會罷工行動。（視覺中國）

要求改善疲勞航班 被資方批「哪個行業不會累？」

機師職業工會去年舉行罷工投票，合法取得罷工權。在經過多次協商後，機師工會在去年8月底宣布，與華航跟長榮航空公司的勞資達成初步的「核心訴求共識」，其餘訴求將在一年內協商，協商期間暫緩罷工。

但據機師職業工會表示，自去年7月的罷工投票開始，華航資方就不斷挑釁，工會原本期望在華航資方簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務。只是過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，日前連去年在桃園市長鄭文燦見證下，白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，公然毀約。

機師職業工會表示，最惡劣的是華航公司對於工會所高度重視與堅持的改善疲勞航班、增派人力的訴求更是寸步不讓，甚至反嗆「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題。

華航機師確定重啟罷工。（聯合新聞網）

工會要求撤換公司高層

機師職業工會強調，對於華航資方打壓在前、毀約在後，刻意杯葛協商的惡劣行徑，機師工會自認已窮盡一切可能尋求理性和平溝通協商之可能，日前透過對華航全體會員機師進行「意向調查」，工會會員中84%華航機師表態：「要求工會堅持罷工爭議之立場，必要時願意參與重新啟動之罷工等爭議行動。」

而工會在今日下午一點召集臨時會員代表大會中，出席之會員代表無異議通過決議正式重啟華航分會罷工行動。至於罷工形式、規模與發動之時間點等細節，授權理事會進一步規劃後將近日宣布。

此外，工會同時要求台灣交通部與華航公司，必須立即追究責任，撤換過去主導勞資協商卻公然毀約、極盡挑釁能事的公司高層主管。桃園市機師職業工會常務理事陳蓓蓓強調，這次只有華航機師重啟罷工，不排除在春運期間行動。

對於被指違約，華航指自去年8月至今總計已與工會舉行5次正式協商、1次談話會，以及數次非正式討論。然而機師工會不僅在談判進行中片面發動意向調查，並於今天召開會員代表大會，揚言重啟罷工，強調「違反約定、拒絕協商的並非公司，而是機師工會」。

華航又指，對未來的談判仍保持審慎樂觀，將秉持誠意繼續與工會代表協商，希望機師工會能重視顧客權益，以公司長遠發展為重，顧及公司其他員工立場，以理性務實態度給予雙方談判空間。

（中央社／三立新聞網／聯合新聞網）