【台南分屍案】驚人巧合！死者住處竟是29年前井口真理子案埋屍點

台南驚傳恐怖情人凶殺分屍案，檢警中午前往死者張姓女子住處現場模擬，而資深員警抵到租屋處，現雖已是公寓大樓，但依稀辨別是29年前井口真理子分屍案，其中一處屍骨埋屍地點，箇中巧合也令警方毛骨悚然，鄰居也說，多年確實聽聞此一案件，當時該公寓大樓還是片空地，間接證實兩起案件其間巧合之處。

檢警今天中午前往死者住處勘驗，該處剛好是29年前井口真理子埋屍地點之一。（聯合新聞網提供）

警方調查，井口真理子1990年4月間到台灣自助旅行時不幸遭殺害棄屍，案件在井口真理子失蹤近一年後，專案小組於1991年3月4日根據可靠線報，認為先前遭到約詢，住在高雄市小港區的的士司機劉學強涉有重嫌，前往其住處加以逮捕。

劉學強供稱，當時持十字弓，向井口真理子頭部發射四箭後，將其頭顱砍下放入塑膠袋，屍體則以床單包裹，連同作案穿着的血衣、作案用的十字弓、井口真理子的背包，分散在不同地點丟棄。在棄屍時唯恐被人發現，便淋上汽油焚屍，另也燒毀真理子所睡的床板。

警方多次借提劉詢問棄屍地點，但其供詞反覆，最後坦承棄屍地點位於台南市東區一處空地，頭顱則丟棄於南門路垃圾堆。專案小組前往劉供稱的棄屍地點開挖，在被砍掉的大樹樹根下挖出100多塊大小屍骨。

然而，台南發生恐怖情人肢解棄屍，兇嫌31歲吳姓男子在螺絲工廠擔任作業員，與在酒店上班的43歲張姓女子姊弟戀，上月8日張女要外出找友人，引發醋意，才氣憤徒手將人勒斃， 當晚到大賣場買鋸子，隔天上午在浴室內將人肢解，雙膝以下、雙手及軀體對半肢解成6大塊，而兩案死者都遭分屍情節，令人吃驚。

涉嫌分屍女友的吳姓兇嫌。（聯合新聞網提供）

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