台陸委會倡與高雄「戰略協同」　韓國瑜：千萬不要給高雄緊箍咒

台灣陸委會主委陳明通於今（23）日下午拜會高雄市長韓國瑜。陳明通表示，他來談戰略問題，尋求韓國瑜的支持。 韓國瑜表示歡迎陳明通，「即便現場氣氛有點嚴肅，我會聆聽中央指示，但千萬不要給高雄緊箍咒。」

陳明通認為，台灣中央與地方要齊心，共同對抗北京。（高雄市）

今日一開場，陳明通直指，非常感謝高雄市政府接待，這次與同仁到高雄拜會，是與韓市長談兩岸戰略問題。接著，他說，「韓市長選前選後都提到，經濟一百分，政治零分，這就是戰略問題。」

陳明通還提及韓國瑜的碩士論文《從中共對台統戰策略看兩航談判》，他表示論文有不少金句，包括「中共統戰靈活多變，中華民國艱苦求生存。」

陳明通說，選舉輸贏在所難免，但台灣會存在且更強大，台灣主權是零和遊戲，但經貿議題則非零和遊戲，這兩個賽局，並非平行線，就北京而言，經貿要服膺主權，習近平提出習五點，台灣方案已經放在習桌上，要台灣人民接受，但台灣人民不接受。

陳明通指出，「藍綠距離不應大於藍紅、綠紅距離，希望尋求戰略支持。」

韓國瑜認為，高雄可聽台灣政府，但勿給地方限制。（高雄市）

韓國瑜則回應，「高雄未來希望像陳主委名字，光『明』又暢『通』，不明不通的話，整個城市是悲觀的，希望高雄符合您名字，幾十年來，共產黨無不想解放台灣，我們都會防守，攻守沒變過，40年前第一條高速公路，黨外警告給有錢人開的，但事後證明這警告是錯誤的。」

韓國瑜說，20多年前的兩岸三通，好多人反對，認為是特洛伊木馬，一旦開放，客機背後一定是中共戰鬥機；若框架硬套在高雄，他無法接受，高雄未來一定要有光明暢通道路，「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展。」

韓國瑜說，除了對抗，還可以有第二選擇，「可以把台灣打扮漂亮，重點政府做何選擇，但政府還是繼續搞威脅論這套」，他認為，「讓高雄又好吃又好玩，可以滿足包括大陸朋友，這思維何嘗不是戰略思維，可以壯大自己。」

（聯合報）