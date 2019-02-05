柯文哲煮年菜「回鍋酥蒸鯧」成台版「乜太」　談組黨：一直在想啊

台北市長柯文哲與「學姊」黃瀞瑩中午在網路節目中，邊做菜邊聊天。談到自己選舉僅險勝，還推人參選北市立委補選，他說，「沒辦法啊，反正那裡有個缺」。 對於外界猜測他可能組黨，柯則表示「一直在想」，至於黨名，他說，名字不重要，重要的是內容。

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柯文哲中午在「老天鵝娛樂」網路節目中，與北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩一起做年菜，5道料理名稱多以政治人物姓名諧音命名，分別是開運昌隆「回鍋酥蒸鯧」、吉祥如意「義腸施鹽窯烤柯pizza」、新春轉運「白賊義大利麵」、年年有餘「文炙豆酥高嘉魚」、以及健康長壽「王世堅果飲」。

柯文哲做pizza「菜名」叫做「義腸施鹽窯烤柯pizza」(取「異常失言」的諧音)，嘲諷柯文哲平時常失言。柯文哲先把麵團捏出一個「台灣」的形狀，隨後抹上紅醬，戲稱「這就是抹紅」。柯還說，以自己的經驗，抹紅接下來就是抹黃、抹黑，因為他們也想不出什麼好方法，也只有這招對付他而已。柯文哲做完Pizza後，笑說Pizza充滿著滿滿的台灣價值，隨後更從中切一刀，開始食用，並笑說這是「決戰中台灣」。

主辦單位問柯文哲，若要去旅行，丁守中、王世堅、姚文智3人之中會想帶誰去？柯說，他決定自己去，「因為三人都不好」。

對於台北都發局前局長林洲民離職，是否因為大巨蛋的關係？柯回答「不是，哪裡是那個，公宅設計階段已完成，下一個要變成財務管理工程」。

他也對「口譯哥」趙怡翔空降美國華府擔任政治組組長一事表達意見，柯說一直搞不清楚，「那個(職位)如果是政務官就政務官、事務官就事務官」。他說自己是醫師，專長是把複雜的東西變成簡單的東西，那些念法律系的是「把簡單的東西變得很複雜」。

談及台灣酒駕修法為何無法將罰則修得很重的議題，柯表示，酒駕第一次是罰款、第二次要治療，因為很多人是有酒癮問題。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】