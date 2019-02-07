【新年趣聞】30元夾公仔竟抽到「心想事成」利市？網民：字好醜！

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣近幾年夾公仔機風潮盛行，不論從校園、夜市、街口都一家接著一家開。有一名網友路過宜蘭一台夾公仔機，機台上用紅筆寫著斗大的5個字「紅包許願台」，並且註明保證取物金額為120元（約港幣）。基於好奇，原PO便投錢嘗試看能夾到些什麼東西。想不到順利夾取一個紅包後，打開一看僅有一張紙條，上面寫着「心想事成」4個大字，讓原PO崩潰大喊「為什麼祝福我還會有點不爽的感覺XD」。

從Facebook專頁「爆料公社」可以看到，原PO上傳了一張對比照，左圖是一台堆了滿滿紅色新年福袋的夾公仔機，機台上寫着5個不工整的紅色大字「紅包許願台」；右圖是一張打開的紙條，上面用藍筆寫着「心想事成」4個大字，字跡一樣醜陋不工整。對此，原PO相當崩潰，表示台主註明花120元（約港幣$30）就能保證取物，結果只有一張紙，讓原PO哀嘆「這樣也行…」。

貼文一出網友全被逗樂，紛紛留言「噗 ！這也太騙了」、「是對方心想事成啊… 騙到個傻子了」、「看得到的都沒好東西了，看不到的你敢夾？」也有網友調侃說，「只有我覺得字好醜」、「字好醜為何敢用手寫」、「寫這堆也很辛苦耶」，不過也有網友幽默安慰原PO說「至少沒寫：笑你哈哈」。

台思覺失調男　內衣店偷女人底褲斷正　竟當場脫褲熊抱女店員非禮
【校園性侵】台狼師騙男生共浴逼互摸　規定考試少1分捏10下睪丸
台男偷電單車連環搶劫路人　原因竟是過年沒錢封利市　怕女友生氣
【怪盜出沒】偷寺廟神像被捕　台男辯稱：土地公報夢想到我家作客
鄰居放新年煙火　巨響嚇死1500隻雞　台養雞場破大財擬提告

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。