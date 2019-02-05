鄰居放新年煙火　巨響嚇死1500隻雞　台養雞場破大財擬提告

除夕迎春，有人會放鞭炮帶動年節喜氣，台灣雲林縣口湖鄉一家養雞場，昨晚附近鄰居燃放煙火迎春，煙花四射炮聲巨響，造成雞隻不堪驚嚇，奔竄踐踏，短短幾分鐘的新春煙火，嚇死了約1500隻雞，場雞負責人深感無奈，漏夜清理死雞，認為與雞相鄰數十年，明知雞怕炮聲，沒事先告知做好防備帶來損失，不排除尋法律途逕向放炮人求償。

+ 2

台灣雲林縣口湖鄉後厝村一家養雞場飼養約15000隻雞，原趕在年前上市，因雞商來不及運銷，只好留場待年後再出雞，沒想到，昨晚鄰居施放迎春煙火，嚇死約一成的雞隻。

李姓養業者說，昨晚八點多，大家都在吃年夜飯，接到雞場鄰居來電，指雞場附近因有人放鞭炮，大批雞隻受到驚嚇，雞場內傳出萬雞嗚叫奔竄逃逸的巨大聲音，他趕緊前往查看，一進雞場即發現滿地雞屍，慘不忍睹。

李說，雞場已養了30多年，鄰居深知雞隻最怕聲響驚嚇，過去村子迎神賽會，難免會有人放炮迎神，但多半事先會告知，好讓做好隔音防備，數十年來不曾有過這種情形，沒想到昨天在未能事先告知下，施放煙火，讓雞場帶來損失，以目前大盤價每台斤約36新台幣（約9港元）一隻成雞約5台斤來算，損失約30萬新台幣（約7.65萬港元）。

煙火迎春原可帶動年節喜氣，沒想到「禍從天降」嚇死了千隻雞，恐難卸過失之責，養雞人除夕夜清理死雞，眼看即將上市的雞，遍地雞屍一車車運出，心血白流深感不捨，不排除依法提告向放炮人求償。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】