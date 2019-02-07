蔡英文彰化發福袋遇市民陳情　馬英九送福卡民眾排隊一公里

新春佳節之際，台灣政治人物也紛紛出動，向民眾拜年。 台灣總統蔡英文今天（7日）下午，前往彰化縣鹿港天后宮發福袋，她抵達前，有男子咆哮被維安人員架離，在發福袋時，另有男子疑因要掏出陳情書，被維安人員架走，現場一陣騷動。 台灣前總統馬英九春節期間也千萬台灣各地向民眾拜年。在台北景福宮，甚至有市民排了一公里的隊等著從他手裡接過福袋。

今天，鹿港天后宮湧入如潮般信眾參香，不少民眾等領蔡英文福袋，隊伍長達上百米。

因蔡英文去年曾在彰化南瑤宮發福袋，曾有2名反年改的退伍軍公教人員嗆聲，因此，此次台灣警方部署約200警力維持安全。當日在蔡英文抵達現場前，有名男子當場咆哮，即被一擁而上的維安人員，架離現場。

此後，蔡英文在下午2時進入天后宮，蔡英文先恭喜大家新年快樂，並祈求社會更和諧、國家更安全，經濟過得更好。

蔡英文共準備2000份福袋，民眾依序排隊領取，維安人員一邊交代，不能拍照、不能握手。但過了15分鐘，突然一陣騷動，疑有一名男子準備掏出陳情書 ，維安人員立即衝上前，迅速將他架離現場。

在發完1100個後，蔡英文離去，由他人代替發放福袋。

台灣前總統馬英九也在春節期間，到台灣各大廟宇參拜祈福，向民眾拜年，並親手發送福卡，祝福民眾「旺、福、發、財」，一組4款。

馬英九在Facebook公佈他6日走訪各地的照片，畫面中他的身影隱沒在人海裡，民眾爭睹，所到之處萬頭攢動。

據稱，景福宮現場排滿人潮，現場排隊綿延近1公里，有人提前兩三個個小時就來排隊，還有民眾高喊「我是馬迷! 」更有人呼籲他再出來參選總統。

（聯合新聞網）