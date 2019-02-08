【華航機師罷工】工會表明不設結束期限　至今已收繳過百張飛行證

台灣桃園市機師職業工會周五（8日）清晨6時無預警啟動罷工，同時派人24小時在三大機場收取會員的「檢定證」，一旦交出後將不能駕駛飛機。華航共取消20班航班，預計會影響逾千名旅客。 工會在上午召開記者會，宣布至今已收到100張檢定證，並表明罷工「沒有預設截止期限」，同時又批評華航今天有致電催促機師工作，嚴重影響飛行安全。

機師工會上午舉行記者會，李信燕（中）說明訴求。（中央社提供）

機師工會理事長李信燕表示，機師工會華航分會共有900名會員，有700位回覆先前的罷工演練；截至上午9時，工會已收到逾百份檢定證件，預料會陸續增加。她強調目前沒有預設罷工截止期限，呼籲有加入工會的華航機師找時間把檢定證交予工會保管。

本身是華航機長的工會常務理事陳蓓蓓則透露，凌晨2至4時還有許多機師接到「奪命連環call」，要求他們上班，這對飛行安全有嚴重影響。她認為，疲勞航班是事實，華航卻是要將工會打成「高收入、高休假、高等對待，又愛喝酒、愛鬧事的人」。

陳蓓蓓又指，機師要負責旅客的安全，並非外界所說的「傳高薪的高級勞工」，她強調高薪是機師的價值，但不代表可以過勞，尤其事涉旅客安全，不只是待遇，更重要的是合理的規則和對待。

（中央社）