【華航機師罷工．有片】工會轟華航撒謊誣衊　現場有機師過勞昏倒

台灣桃園市機師職業工會今天（8日）清晨6時無預警展開罷工，包含松山機場、桃園機場、高雄機場出發的航班執行罷工，工會24小時在3機場收取會員「檢定證」，華航今天取消20航班，預估將影響上千名旅客行程，機師工會強調，機師值勤若沒有檢定證是違法的，工會截至今上午已收到100份檢定證。 針對華航上午記者會，工會怒批「胡說八道」，強調從2月1日至今情勢急轉直下，就是因為華航直到昨天，交通部、桃園市勞動局要求華航提出解決對策，華航不僅沒有任何讓步還胡扯機師要求對酒測讓步，成為凌晨宣布罷工的關鍵原因。

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機師工會理事長李信燕、常務理事陳蓓蓓、上午9時在松山機場出面說明，記者會中一度有剛執勤結束的機師疑似因過度疲勞昏倒。李信燕表示，今天清晨報到的航班，配合工會進行罷工活動，目前已陸續收到檢定證，若今天值勤沒有檢定證是違法的，因此工會已經收到超過100份檢定證，華航官網也有相關航班取消，未來會持續收取檢定證，呼籲工會會員勇敢站出來，告訴主管「支持工會罷工」。

工會重申五大訴求包含「改善疲勞航班，要求長程航班8小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣」、「副駕駛升訓制度透明化，保障國籍機師工作權」、「禁止對工會會員（幹部）施壓、脅迫、秋後算賬，與工會達成協議之權益項目由工會專屬」、「撤換破壞勞資關係之不稱職主管」、「比照長榮航空保證第13個月全薪，納入團協、會員限定」。工會要求華航針對上述五點提出對案，工會評估後才能繼續談。

針對華航昨晚表示協商中工會仍在要求華航應對酒測條件讓步，工會研究員陳柏謙表示，今天上午華航公司資方記者會讓工會感到非常的憤怒，因為竟然華航資方至今還在胡說八道、還在指控罷工訴求與酒測有關，「這是完全非常惡劣！惡質的，我們必須予以譴責」，他指出，這次之所以在2月1日釀成情勢急轉直下，所有會員代表要求透過罷工手段要交通部、華航改善的，就是疲勞航班改善，華航口口聲聲說是「最低標準規定」。

陳柏謙強調，五項訴求從開始告訴交通部、桃園市勞動局、民航局、勞動部與各單位，「從去年下半年至今年1月從來就沒有談到酒測」，請華航拿出會議紀錄，「什麼時間點談到酒測？」華航試圖抹黑工會，這點工會完全無法接受。

陳柏謙強調，現在國際長程航班疲勞航班中，許多疲勞航班若加上提前報到時間，機師很可能會工作11小時至12小時，在高空狹小場所已有非常多研究證明會容易積累疲勞，過去數年也有非常多航空公司傳出不幸意外事件，就是因為長程航班機師飛到國外休息在站外旅館心臟病猝逝。

陳伯謙表示，早在罷工發動之前，今年初就已發出新聞稿，希望這部分馬上改善，但1月16日在跟華航溝通會談中，資方態度就跟到昨天為止一模一樣，華航說法就是「要改善疲勞航班，會增加人力成本、會影響公司競爭力」，究竟飛行員身體健康、所有旅客飛行安全，還是所謂的人事成本、人力成本、公司競爭力重要？「這沒有妥協空間」。

陳柏謙表示，華航資方連這一點（疲勞航班）都不讓，甚至到昨天交通部、桃園市勞動局要求華航提出解決對案，華航資方提出的仍是相同說詞，「華航沒有任何一點讓步！」這成為今天凌晨12時宣布罷工的關鍵原因。

李信燕表示，工會一再要求疲勞航班必須改善，日前經過2月1日會員代表待會同意重新執行罷工時，資方也收到消息，但沒有收到相對回應，直到昨天下午仍以目前派遣符合法規、並未違法的方式來應對，對工會訴求絲毫沒有空間。

針對升遷訓練，李信燕表示，工會也極力倡導，公司升遷管道不開放、不透明、黑箱作業，訴求要有透明環境讓飛行員升遷，公司態度也是說目前程序符合法規且沒有改善空間，因此工會決定今天執行罷工指令。李信燕說，對於影響大眾行程感到遺憾，但希望大家遺憾，工會也是在迫不得已之下行使手段。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】