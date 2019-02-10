【華航機師罷工】多國工業行動有規有矩　須事先公布否則違法

台灣中華航空公司（China Airlines）勞資糾紛未解，一班機師上周五（8日）宣布無限期罷工，周一（11日）將有28班航班取消，其中包括8班來往香港及台灣的航班。 類似罷工事件在全球各大航空公司屢見不鮮，不過根據規定，法國、菲律賓、德國等航空公司員工罷工前須事先通知，以盡可能減少對乘客的影響。

法國航空公司工會不滿公司未能符合員工加薪要求，自2018年2月起發動至少9場罷工，導致由巴黎出發的眾多航班取消。罷工並非兒戲，根據當地法律，機師、地勤等直接與客機運行有關的工作人員必須在罷工前48小時表明立場，以便航空公司安排人手，盡可能確保航班有人執飛，並提前通知可能受影響的乘客。

德國機師工會Vereinigung Cockpit發動罷工，則需提前24小時發布公告。

圖為法國航空公司員工2018年4月11日發起為期2日的罷工。（視覺中國）

倘航空公司員工非法罷工，不僅其訴求不會得到回應，還會被公司「炒魷」。例如菲律賓航空公司（Philippine Airlines）工會1998年6月曾罷工逾20日，影響嚴重，結果24名機師被開除。當地最高法院2018年裁決，菲航開除非法罷工的機師及機組人員合乎法律。

菲航一名不願透露姓名的機師接受中央社採訪時表示，機組人員罷工必須依照勞工部法令規定的日數，預先發布通告。若因「不公平勞工待遇」發動罷工，必須提前15日發出通告兼符合多項必要條件，否則屬於非法罷工。

不同國家有不同做法，土耳其航空公司（Turkish Airlines）1.4萬名員工是民航工會Hava-Is會員，有機組人員向中央社透露，若Hava-Is與資方未能達成集體協議，便可自行公告罷工時間，員工罷工亦不需事先通知公司。

（中央社）