台男高速公路撞欄落車　即遭多車輾成碎塊慘死　女友咫尺目睹嚇呆

台灣國道一號北上台中路段昨（11日）發生一起死亡車禍，韓姓男駕駛（49歲）5點多行經184公里處時，疑車擦撞內側護欄後，將車開到路肩停靠要與副駕駛座女友換位置，他下車後卻遭後方來車撞上，且陸續有多車開上前，造成韓男被輾斃且身首異處，事發後同車的女友驚魂未定，直到中午才製作筆錄。

韓姓男子疑似撞擊後將車停放在路肩，下車時被撞死。（聯合新聞網提供）

警方指出，死者應遭多車輾過導致全身多處被壓碎，救護人員獲報到場已無力處理。乘客陸姓女子（56歲）事發後嚇到痛哭、語無倫次，她指出，男友原本到彰化接她準備返回台中住處，兩人行經國道時，男友疑似恐慌症發作撞上內側護欄，她趕緊伸手握住方向盤，讓車輛滑行到路肩，兩人在車上休息大約3分鐘，她還是認為不妥想和男友換位置開車，男友開車門下車時，她在車內從副駕駛座移動到駕駛座上，卻聽到門外「碰」的一聲，之後多車經過外側車道，她完全來不及反應。

陸姓女子說，男友被撞後看到後方陸陸續續約有10輛車經過，大小車都有，其中一輛小車經過停靠路肩位在他們車子前方一會兒就離開，但她不知道是否就是肇事車輛，立即打電話報警。

國道三隊指出，死者的轎車未裝設行車記錄器，初步只確認車先撞擊內側護欄後停靠在路肩，死者站在外側車道遭撞擊。警方根據車輛毀損與護欄撞擊跡證，認為與陸女說法吻合，但難確認是哪輛車撞擊或是輾過死者，警方目前積極追查未停車處理的肇事車輛，也呼籲今天行經該路段駕駛人，如有行車紀錄器錄到撞擊過程，提供給警方協助偵辦。

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