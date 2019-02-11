台油站噴槍殺女童案　母指控父：乾哭沒眼淚、對女兒的死異常冷漠

台灣高雄上月20日3歲女童疑似自助洗車用的空氣噴槍噴嘴死亡，今天早上女童母親鄧小姐出面指控，女童的鄺姓父親在案發後不願交代案發過程，鄺從急症室消失數小時，女兒解剖時也沒出現，直到最後一天才付葬儀費用。她認為，鄺態度反覆無常，女兒很乖不會拿危險物品玩耍，希望司法能還個公道。

今日鄧小姐在中華民國兒童權益促進會協助下召開記者會。鄧小姐指出，案發後打電話給鄺，他電話中第一句話是問，「有記者在嗎？」，鄺到殯儀館時，不敢貼近冰櫃，看着女兒遺體，鄺「只有乾哭、沒有眼淚」，對女兒的死異常的冷漠。

鄧小姐召開記者會。（聯合新聞網提供）

鄧小姐回想，鄺很少跟女兒相處，案發後相信他的話語、相信人是善良的，才會幫忙發文，在第二篇文章之前，鄺曾經說「沒有照顧好小孩」，但卻不願詳談事情的經過，如今說「不知怎麼發生」，要去看口供。案發後鄺曾用易付卡電話打電話，說服鄧小姐要相信他，鄺說「絕對不會害自己的女兒」，還用全家人「發毒誓」，結果事後態度竟是反覆無常。鄧小姐氣憤說，「他真的是很可惡的父親」，一直把罪責推給醫生、加油站、還有我，事後還想要告我」。

鄺在案發後強調，女兒到院前有心跳，但急症室醫師稱到院前沒心跳，事後鄺推拖不知事情怎麼發生的，當日失聯4、5個小時，最後是搭的士到警局。鄧小姐說，平時都是自己照顧小孩，當天因為工作，委託鄺幫忙帶孩子到楠梓一家餐廳，女兒開心出門，但事後身上的外套、挖沙桶、玩具都消失了。

中華民國兒童權益促進會協助鄧小姐處理後續事務。（聯合新聞網提供）

鄧說，她是一個很乖巧的女兒，平時若自己開車開太快，女兒會提醒「希望慢慢開」，開窗有風吹進車內來，女兒會說「媽媽幫我把車窗關起來」。鄧小姐提到女兒，隨即淚崩說，「她真的是很乖巧、聰明的小孩，不會去玩危險的東西，但是再也回不來了，再多錢也換不回……爸爸事後態度竟然如此惡劣，不覺得很離譜、可惡嗎」。

鄧小姐提到女兒，激動哭泣。（聯合新聞網提供）

鄧小姐指控，兩人的共同朋友透露，鄺案發後說，「老闆已請律師幫忙處理」。她認為，還沒有審判、開庭，鄺怎能大言不慚對朋友說這些話，懷疑鄺當初的說詞，拜託幫忙寫文章也是別有用意。鄺曾答應會帶爸媽來看孩子，好好辦理喪事， 但直到最後一天禮儀公司催促下，鄺才付款25萬元的喪葬費。

鄧小姐指出，經共同朋友講述，鄺案發後沒有難過、沒有愧疚感，不愛小孩，外頭還有其他小孩，「我非常恐懼」，懷疑鄺先前的說法是謊言，對於全案的疑點和冷漠，他是否想全身而退，再去矇騙下一個人。

她澄清，加油站的站長是很正直的人，想封利市送禮物，他們都不收，他們是社會中有溫暖的人。她也說，檢察官一直安撫家屬情緒，強調會好好的偵辦，警方也全力協助，對於這些很是感謝，希望司法還給家屬一個公道。

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