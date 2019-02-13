候任台灣故宮院長吳密察：重要文物應輪流在嘉義南院展覽

台灣行政院今天（13日）表示，故宮博物院院長將由國史館館長吳密察出任。 台灣故宮早前傳出因要整建位於台北的北院，要將部分文物移至位於嘉義縣太保市的南院，引起爭議，最終故宮表示因整建庫房需要搬遷的文物，都會在院內搬遷，不會送到南院。 吳密察今天表示，不能把文物都放在庫房內，南院已有展示空間，重要文物應輪流去南院展覽。

候任台灣故宮院長吳密察稱，故宮應該運用全新的詮釋與展示方式。（中央社）

吳密察現職為國史館館長，曾任國立台灣大學歷史學系教授、行政院文化建設委員會副主任委員、國立台灣歷史博物館籌備處主任及首任館長、國立台灣文學館籌備處兼代主任、國立成功大學台灣文學系主任、台灣研究基金會董事長等職。

吳密察表示，故宮擁有人類文明史上很重要的文物，應該用全新的詮釋與展示方式讓民眾共享。以前故宮陳列國寶的方式太靜態，現在藉由新科技可以發展各式各樣的可能性，國寶好在哪裡，總要讓參觀者接觸得到，「不能只是把故宮國寶展給行內的人看」，有名的藝術史學者當然懂，但必須帶一般民眾入門。

他又稱，故宮具有文化與觀光效益的雙重意義，要轉換成重要的觀光資源，在這樣的主軸上積極開發。

「翠玉白菜」（右）與「肉形石」（左）是台灣故宮的人氣文物。（網絡圖片）

至於翠玉白菜等重要文物是否會移到南院展覽，吳密察表示，南院已有展示空間，文物當然要輪流到南院去，不能把文物放在庫房內。他解釋，不是要固定某一個國寶移到南院去，而是重要文物要輪流展出。吳密察曾在Facebook發文表示，應該將故宮文物中的翠玉白菜、肉形石等器物類全搬到故宮南院。

（綜合報道）