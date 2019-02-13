韓國瑜批蔡英文兩岸立場　台總統府：建議韓專心市政

高雄市長韓國瑜近日接受台媒專訪，措辭強硬地批評台灣總統蔡英文「不要九二共識，也不要台獨，又不承認中華民國」，只要「權力」。 台灣總統府今天（13日）回應稱，兩岸事務屬於總統職權，蔡英文在兩岸與國際事務上獲國際社會多所肯定，建議韓國瑜專心處理市政。

韓國瑜批評蔡英文「不要九二共識，也不要台獨，又不承認中華民國」，只要「權力」。（資料圖片）

韓國瑜在接受《鏡週刊》專訪時批評蔡英文，「你（蔡英文）現在掌握行政權、立法權，還要擦脂抹粉，這個不行那個不行，也不要九二共識，也不要台獨，又不承認中華民國，請問你到底要甚麼？」韓國瑜說原來蔡英文只要「權力」。

韓國瑜質問蔡英文「現在幫2300萬台灣同胞找到甚麼路」，又反問民進黨現在要甚麼？韓國瑜指出，高雄需要「政治降低，經濟拉高」，現在他做高雄市長，就是需要發展經濟，如果民進黨還在阻攔高雄與大陸城市交流，就是無聊。

總統府：建議韓國瑜專心處理市政

台灣總統府發言人張惇涵回應，韓國瑜上任1個多月，受到高雄市民託付，建議他盡快回到市政上，尤其他在選舉期間及選舉後提出非常多政見，相信高雄市民都希望能盡早落實。至於兩岸事務屬於總統職權，過去3年蔡英文在兩岸與國際事務上獲國際社會多所肯定，也給予台灣更多支持，這些訊息在很多媒體上都能看到。

（綜合報道）