【情人節】蔡英文「曬」愛貓照　與貓共度：只要有愛就是好日子

2月14日是情人節，台灣總統蔡英文在通訊軟件LINE上，以兩隻愛貓「想想」與「阿才」雙眼互相凝視的照片向大家送上祝福，並稱「只要有愛就是好日子」。

蔡英文情人節po愛貓照，稱「只要有愛就是好日子」。（LINE截圖）

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蔡英文今天（14日）上午在LINE發文表示，今天是西洋情人節，她的兩隻愛貓「想想」和「阿才」一起向各位朋友說聲情人節快樂，無論是和朋友、家人或情人共度，希望大家都有美好的一天。

蔡英文是資深「貓奴」，經常在社交平台分享自己與貓咪的生活照。其中貓咪「蔡想想」是灰白相間的虎斑貓（母貓），出生於2012年，由立委蕭美琴同年在花蓮颱風災區撿到後轉贈予蔡英文。「蔡阿才」則是一隻橘白相間的公貓，是蔡英文2015年在台東鄉間的鳳梨田旁看到後，農場主人看她與貓彎得開心，便將貓送給她。

此外，台灣行政院長蘇貞昌亦在LINE上發表帖文，秀出他與夫人詹秀齡穿着紅色服裝，兩人比出愛心手勢的照片。蘇貞昌表示，農產品外銷創20年新高，「空前的農產品外銷，猶如你在我心的重量」「賣得出去農產品，只有你是非賣品」，不僅宣傳政績，更是表達對妻子的愛意。

蘇貞昌表示，希望大家在這特別的一天遇見特別的人，他連政府達成的「農產外銷史上最高」這件事都可以用來示愛，「相信你一定也可以」。

（綜合報道）