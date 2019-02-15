【韓國瑜力邀】多年專程赴高雄體檢　影帝任達華無償推廣高雄醫療

台灣高雄市長韓國瑜上任後致力於行銷高雄，雖首個觀光大使白冰冰意外引起「質感論戰」，但已成功讓外界更加注意高雄。 綜合台媒報道，繼白冰冰、陳文茜、張琍敏後，高雄市府還邀請到香港影帝任達華無償宣傳高雄的醫療。據悉任達華多次赴台拍戲都在高雄，且多年來在高雄進行年度體檢，因此相當喜愛高雄、肯定高雄醫療水平，甚至有意在高雄買樓。

高雄市衞生局指出，任達華（圖）無償為高雄推廣醫療，他曾多年來選在高雄進行年度體檢。（黃國立攝）

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台媒指出，任達華曾在高雄拍攝《花漾》、《樓下的房客》等電影，讓他對高雄有着特別的情感，每年還會安排來高雄打高爾夫球，還曾公開表示「真的很愛高雄！」更有意直接在高雄買樓。這次高雄市府透過友人牽線，詢問他為高雄宣傳的意願，任達華毫不猶豫地答應為高雄推廣醫療，且不收取任何費用。

高雄市衞生局表示，任達華多年以來都會選在高雄進行年度體檢，相當肯定高雄的醫療水平。高雄市新聞局長王淺秋則透露，任達華還曾經推薦好友舒淇、任賢齊到高雄體檢，此次將會攜眾多大咖好友一起推銷高雄，想必屆時高雄將會「閃耀星光」。

此外，韓國瑜周五（15日）上午11點與任達華共同主持「病童關懷．認識高雄醫療觀光記者會」，結束後任達華將會直接到高雄長庚醫院體檢，以行動證明對高雄醫療的支持。

不過，高雄市政府新聞局同日補充說明指出，任達華來高雄參與活動，是以「熱愛高雄的大明星」身份推廣健康生活、關心公益，名人帶路介紹高雄，並非代言，亦不是觀光大使。此外，任達華特別說明並沒有介紹舒淇、任賢齊到高雄體檢，為友人誤傳。

（綜合報道）