【有片】台濫用捕獸夾猖獗！高雄三隻狗剩九隻腳　白骨外露須截肢

台灣禁用捕獸夾立法通過7年多，當時號稱恐怖殺戮工具永遠消失台灣，沒想到最近高雄地區遭捕獸夾夾傷的狗又不斷增加；台灣動物緊急救援小組一周來在高雄市六龜、興達港、田寮救回的3隻狗總共只剩9條腿，有的不但白骨外露，甚至還有遭夾斷腿的狗媽媽忍痛哺乳初生幼犬，讓救援人員心疼，呼籲高雄市動保處積極查緝捕獸夾。

台灣動物緊急救援小組團隊這一周來分別在高雄六龜、興達港、田寮救回三隻遭捕獸夾斷腿的流浪犬，其中一隻左前腳四支白骨外露，只能緊急進行截肢手術保命；另一隻狗媽媽是左前掌遭夾斷，卻仍忍痛哺餵剛出生的兩隻幼犬，讓動物救援人員看了好心酸。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，2011年6月，「動物保護法」第14條有關捕獸夾的修法案，在立法院經濟委員會審查通過，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣動保史上重要一頁，許多動保人士也以為「捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。

【部分圖片或會引起不安】高雄捕獸夾猖獗，連日狗隻遭殃（點圖放大了解）↓↓↓

但7年半過去，捕獸夾夾傷動物的案例並未減少；台灣動物緊急救援小組每個月都接獲來自高雄市各地民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸夾夾傷的案例，其中能救回並順利醫治的不到1成，常在獲救前就因併發敗血症死亡。

倪京台指出，農委會畜牧處7年半來並未許可任何捕獸夾的製造、販賣、陳列或輸出入，意即目前台灣市面上應不存在任何「合法」的捕獸夾，因動保法未對「持有」明令禁止，導致許多民眾被查獲持有捕獸夾時可辯稱是「庫存」或「很久以前買的」，即可輕易脫罪，增加執法困難。

高雄市之前已率先三讀通過「高雄市動物保護自治條例，新增「未經許可不准持有獸夾」來防堵；台灣動物緊急救援小組呼籲動保法應再修法，配合各縣市政府加強查緝，才能讓捕獸夾真正從台灣消失。

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