華航出招？　指罷工推高成本　下半年開始砍不賺錢航線

長期以來，台灣華航本就面臨巨大的成本壓力。近期，華航遇上罷工後，公司的人事成本再度成為經營管理者頭痛的問題。 據台媒消息，華航內部已開始全體總動員，首要目標就是「減少收入、減少支出、全面提升獲利」，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線，第一波會面臨檢討論的包括新加坡中轉泗水、印度德里、英國倫敦、美國安大略及紐西蘭、澳洲等航線。

華航結束罷工以後，現傳出要大砍不賺錢航線。（聯合報）

華航機師罷工之後，公司成本再度攀升，華航內部已開始全面檢討班表，不只是獲利不佳的長程線要檢討論，載客率低、獲利差，飛時超過8小時的亞洲區域航線也成為優先檢討的航線，像新加坡中轉泗水、印度德里這種航線，會是第一波檢討論，預計最快在下半年開始大砍不賺錢航線。

航空業界就指出，養航線需要時間成本，如果油價低，載客率較差的航線，經營起來會比較輕鬆一點，去（2018）年洽巧油價高漲，獲利不佳的程線經營面臨很大的考驗。

面對罷工後，人事成本再度攀升，華航也不得不做出一些選擇，內部近期已經開始全體總動員，首要目標就是「減少收入、減少支出、全面提升獲利」，所以航線、航網佈局重新規劃成為首要之務，會進行獲利不佳航線總檢討論，也會考量到淡、旺季來調整航班。

不過，有趣的是，華航董事長何煖軒才在去年底受訪時指出，華航貨運從2016年至今已成長近3成，為公司挹注不少獲利。而今年是華航電商與航太突破年，營收會出現爆發性成長，兩事業未來都朝年營收百億元目標努力。

此外，據華航班次資料顯示，台灣香港航線每日平均約有36班次往返，若從數字看來，台灣香港航線還不至於載客率低、獲利差的情況。不過，此次因機師罷工取消大多來自香港航班，也因此，台灣香港航線是否有變動，還需時間觀察。

（聯合報）