【華航機師罷工】工會宣告落幕向旅客致歉　華航稱損失逾億港元

連續7日的華航機師罷工於周四（14日）落幕，機師工會今天（16日）發表聲明，稱已發還全數參與罷工機師的檢定證，並向受到影響的旅客與社會大眾表達歉意。 此外，華航周三（13日）公布統計數據，指罷工的前6日累計營收損失約3.8億元新台幣（下同．約合9678萬港元），預估本月20日以前再有約0.9億元營收損失（下同．約合2292萬港元）。換言之，今次罷工將對華航造成超過1億港元損失。

華航機師罷工延燒數日，工會於今天（16日）發表聲明，宣布罷工結束並向社會致歉。（資料圖片）

華航勞資雙方日前在疲勞航班等5項議題中達成共識，並簽署團體協約，並約定在2022年8月31日前不會罷工，任何勞資爭議都將交付仲裁。

桃園市機師職業工會今天（16日）發布新聞稿指出，對這次在春節罷工造成社會大眾不便致歉，亦感謝台灣社會在罷工期間的諒解與支持；罷工期間造成公司其他同仁工作量增加，尤其是第一線的地勤同仁面對旅客抱怨的壓力，工會亦表達最深的歉意。

機師工會指出，希望罷工結束後，會員們能發揮一如往常的專業精神，全力投入支援航班的派遣，盡最大的努力，期能於最短時間內協助疏運，藉以減輕第一線地勤同仁的負擔。

機師工會還發出一封給社會的公開信，信中稱工會將持續爭取改善飛行員勞動條件，更將積極聲援、支持所有勞工與工會反對過勞、爭取自身勞動權益的行動，與每一位勞動者攜手共同改變台灣社會「沉痾已久的集體過勞處境」，直到「沒有任何台灣勞工因過勞而倒下」為止。

另一邊廂，華航日前通報指，罷工的前6日累計營收損失約3.8億元，而下周四（21日）航班才會全線恢復，預估截至下周三（20日）將再有約0.9億元營收損失；另據台媒報道，罷工7天以來累計有逾150航班取消、逾3萬旅客受到影響，今天（16日）亦有4航班被取消。

（綜合報道）