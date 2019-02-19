「你孫子買毒品欠款！」台八旬翁慘墮騙局　警及時破案尋回失款

台灣80歲陳姓老榮民（退役老兵）接獲詐騙集團電話，謊稱他的孫子購買價值150萬元（約38萬港元）毒品尚未付款，要他立即給錢，否則將他的孫子不利，他信以為真，昨天（18日）上午在員林市員林國小親手面交20萬元（約5萬港元）給郭姓車手，郭得手後，昨天在彰化火車站流連，因形跡可疑，被彰化警方查獲，保住了老榮民的老本。

彰化分局民生派出所警員莊佳瑜、翁士鈞昨天在彰化火車站巡邏時，發現36歲郭姓車手神情緊張，十分可疑 ，立即趨前盤查，郭承認是詐欺車手，當場查獲1支手機、1張提款卡及2袋分別裝金20萬元及13萬3千（約3,400港元）的現金，合計33萬3仟元（約8.4萬港元），偵訊後，今天依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，被害人陳姓榮民表示，日前他接獲電話，對方稱他的孫子向購買3公斤安非他命，價值150萬元，卻尚未付款，如果不立即給錢，將對他的孫子不利，他因為擔心孫子安全，依照對方的指示，昨天上午開車到員林市員林國小，將20萬現金交給郭姓車手詐欺車手，郭得手後，到達彰化火車站準備接受詐騙團進一步指示時，即被機警的警員莊佳瑜、翁士鈞查獲。

陳姓老榮民回家後，發現孫子未回到家，回撥電話給詐騙集團，但已關機轉語音信箱，才發覺受騙，在尚未向警察機關報案時，就接到警方電話，通知他領回20萬元失金，讓他喜出望外，感謝彰化警方迅速破案逮捕詐騙車手，將他辛苦工作存下來的老本，全數找回來。

住新北市永和區的郭姓車手供稱，他前年騎車發生車禍，右腿骨折住院一個多月後，因傷勢無法再修理電單車，被老闆解僱。失業一年多後，今年2月被吸收為車手，昨天搭火車到員林市取款。

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