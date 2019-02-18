家人曾祭祀驅邪改運　台無業漢疑受情緒困擾　買刀街上自捅8刀亡

台灣台北市53歲張姓男子今天早上8時許，在承德路三段疑情緒失控，持刀發狠捅進自己腹部，疼痛倒地不起，嚇壞目擊民眾，警消獲報後趕到現場，將人送醫急救仍不治身亡。警方調查，現場無人追殺張男，將報請檢方相驗釐清死因。

警方表示，根據目擊者指出，17日早上8點時許，張姓男子在大馬路上持刀反覆捅自己，倒地自行站起後，再度持刀攻擊自己，「至少刺了7、8刀」。警方抵達現場將張男送醫急救，腹部有多個刀傷，還有氣胸，至17日10時許，宣告不治。

警方調閱周邊監視器畫面，證實當時並沒有人追趕張男，張男從家中步行約5分鐘抵達案發地點，持刀攻擊自己，刀似乎是新買的，價錢標籤仍未撕掉。

家屬透露，無業的張近日來情緒不穩，懷疑可能中邪，2天前還經民俗儀式祭改，希望排除不順運途。警方指出，全案已報請檢察官相驗，釐清確切死亡原因。

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