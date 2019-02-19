韓國瑜被香港馬會「打臉」　杜汶澤Facebook轉發新聞稱「煩不煩」

高雄市長韓國瑜力拼觀光，卻也人紅是非多。韓國瑜日前接受「鏡周刊」專訪，坦言香港馬會「主動關心高雄賽馬」，該會甚至協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求，結果香港馬會出面否認此事。 有網民發現，杜汶澤也轉發該則新聞，並寫下「煩不煩」，但未說明特定立場。

杜汶澤分享香港馬會澄清訊息，並留下「煩不煩？」。（截取網絡）

高雄市長韓國瑜上任後致力發展經濟，其中，除了愛情產業鏈之外，最受矚目的非「賽馬」莫屬。

為此，韓國瑜日前接受台媒《鏡周刊》表示，香港馬會曾「主動關心高雄賽馬」，甚至「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求。但這個說法遭到香港馬會18日發聲明打臉，「從無與高雄市政府討論該市發展賽馬的計劃」。

事實上，這已非香港馬會首次針對高雄市長韓國瑜發表聲明。第一次，1月30日高雄市政府發布的行程顯示，當日下午「香港賽馬會」至市府拜會，高雄觀光局長潘恆旭亦向傳媒稱「香港賽馬會」禮貌性拜會。

對此，香港馬會同日傍晚6時53分「嚴正澄清」，並無派出任何代表與任何高雄官員會面。高雄新聞局也承認「表述不夠完整」，並說明韓國瑜會晤的人是「前香港馬會成員」。

現在，又發生第二次香港馬會發出聲明，似乎連杜汶澤也看不下去。

杜汶澤19日凌晨，在臉書分享一則標題為，「韓國瑜稱香港馬會主動關心高雄賽馬 馬會發聲明：從未與高雄市政府討論」的新聞連結，並寫下「煩不煩？」三個字。

雖然杜汶澤未表名特定立場。但有台灣網民見狀直呼，「杜哥都看不下去了，丟臉丟到香港去」、「真的好煩」，甚至還有人反諷「他會找你當觀光大使耶！」，並提醒杜汶澤「來高雄時，小心不要接到（07）2** 開頭的電話，因為可能會被請去參加記者會」，暗指韓國瑜找觀光代言人（任達華）惹議風波。

據了解，杜汶澤長年關心台灣時事議題，不僅2014年太陽花學運時，多次力挺台灣反兩岸服務貿易協議，就連上個月台灣新北市爆發一名父親因為12歲兒子幫買晚餐「肉圓沒加辣」的家暴案件，他也隔海表態忍不住動私刑的網友是「台灣人的passion，有一種伸張正義的精神」。

（三立新聞、聯合報）