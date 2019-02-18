韓國瑜稱香港馬會「關心高雄賽馬」幫助評估　馬會澄清：從無參與

台灣高雄市長韓國瑜日前接受台媒《鏡週刊》訪問時，有提及香港賽馬會「主動關心高雄賽馬」，並指已協助他們「打造了一個需求表」，包括土地、空間及設施等需求。」 對此，香港賽馬會於今（18）日下午發表澄清，指馬會並無參與任何與高雄賽馬發展的相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。

韓國瑜（圖中）早前聲稱與香港馬會人員代表會面。（高雄市政府）

2月16日，台媒《鏡週刊》刊登了一篇高雄市長韓國瑜的專訪，內容提及韓國瑜擬欲引入賽馬，推動高雄觀光，並增加政府收益。

根據當地傳媒報道指出，「韓國瑜表示，香港馬會初步幫高雄分析，若能順利推動，將可創造9.7萬個工作機會，……可替高雄帶來就業與觀光機會，也能償還天文數字的債務。」

不過，香港馬會今日下午4時許發表聲明澄清，「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論；本會也沒有參與任何相關的工作，包括韓國瑜市長所提及的土地、空間及設施等需求評估。」

香港馬會也強調，「任何馬會前僱員就高雄賽馬發展的參與及工作，以及他們所提供或可能提供的意見，僅屬有關人士的個人參與及意見，並不代表馬會。」

事實上，香港馬會已不是第一次發表澄清聲明，此前由於台媒報道稱「香港馬會與高雄市政府就當地賽馬發展交流意見」，香港馬會就立即回覆，並無任何馬會代表與高雄官員見面。