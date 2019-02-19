【骨肉至親】台首對成功分離連體嬰哥哥逝世　弟弟哽咽：我很想你

台灣連體嬰張忠仁、張忠義兄弟於1979年成功通過手術進行分割，據悉，這也是亞洲第一對成功分離的連體嬰。哥哥張忠仁本月初病逝，引發社會關注。家人周二（19日）舉行告別式，弟弟張忠義說，將追隨忠仁腳步，向大眾傳遞更多的愛，他會努力實現忠仁想辦畫展的夢。

台灣首例分割成功的連體嬰哥哥張忠仁日前病逝，告別式在周二（19日）舉行。（中央社提供）

張忠仁1998年進入台北市環保局直屬清潔隊服務，負責內勤工作，日前因腦幹出血不治，周二（19日）上午在台北市第一殯儀館舉行告別式追思音樂會，多人前往致意，包括台灣總統府秘書長陳菊、前總統馬英九等人。

弟弟張忠義講話時數度哽咽，表示雖然哥哥已不在身邊，「但他的愛一直跟隨着我」，自己會追隨哥哥腳步，向大眾傳遞更多的愛，包括代替哥哥四處演講。他亦吐露對哥哥的思念，「哥哥，我很想你，真的，很想你」。

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弟弟將籌辦畫展攝影展

張忠義透露，「九．二一」大地震時，哥哥突然撲到他身上，直說「弟弟你不要怕」，這件事令他至今無法忘懷。由於哥哥忠仁生前喜愛畫畫，兄弟倆原本打算在今年舉辦分割40周年畫展與攝影展，如今他會努力實現這個夢想。

張忠仁、張忠義兩兄弟出生時胸部以下相連，兩人共用一個骨盆、3隻腳、2副脊髓骨，各有食道、胃、小腸及2個腎臟、2個膀胱，但在小腸後端合成一條，沒有肛門，並患有先天性巨結腸病。2人在1979年9月10日進行分割手術，當時轟動台灣，電視台更全程直播，手術歷經12小時順利完成，兄弟兩人術後評估良好，以一人一腳姿態擺脫死神糾纏。

（中央社）