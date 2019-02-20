台2女戰8男「烤肉雜交派對」　搞手被捕辯稱3500元參加費不包性交

台灣王姓女子與盧姓男友在網路「多P交流中心」社團，去年舉辦「台中沐夏烤肉啪、啪、啪」，男性每人活動費用3500元（約900港元），由盧、王找來2女，吸引8名男客參加，警察到場8男2女幾乎全裸，現場扣得18個保險套，台中地檢署昨（19日）依妨害風化罪起訴盧男、王女。

起訴書指出，王女（32歲）去年5月初登入Facebook在供人發布聯誼從事性行為的「多P交流中心」社團，張貼將於1個月後舉辦大型活動，費用每人3500元，須先匯款2000元定金（約510港元），並以私人訊息報名。經網友報名後，王女在LINE成立「6／16台中沐夏烤肉啪、啪、啪」群組，尾款1500元（約390港元）當天給，並請在5月20日前匯訂金2000元，沒收到一律踢除。

由盧男邀約詹女、王女邀陳女，詹、陳為當日性交易女子，盧再駕車載王女一同前往購買烤肉用品，於6月16日晚間6時起，租用台中市西屯區沐夏汽車旅館房間舉辦烤肉性愛派對，容留女子與男客性交易。經警於當晚持搜索票至沐夏執行搜索，當場查獲李男、廖男、張男已與陳女完成性交，查扣保險套18個、手機、及性交易所得3200元（約816港元）。

王女坦承舉辦烤肉活動，否認媒介性交易犯行，參加的男性要交3500元，女性不用付費，現場男女可能會發生性交，但那是他們自己的行為；但盧男坦承與王女共同舉辦烤肉性交派對。陳女於警訊時，坦承她每次性交易價格為3500元，這次應該還是一樣，之前她有參加過一次，王女在活動後會給她錢。

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