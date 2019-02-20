越南出現「非洲豬瘟」　台灣：違規攜肉類入境罰5.1萬港元

越南動物衛生部門（Animal Health Department）局長范文東（Pham Van Dong，音譯）周二（19日）宣布，位於首都河內東南方的興安省（Hung Yen）及太平省（Thai Binh）多個養殖場檢驗出非洲豬瘟（African Swine fever，ASF）病毒，並表示這些養殖場中的豬隻已經全部被銷毀，籲民眾不必過分擔心。 台灣為防範病毒從越南傳入當地，政府宣布周三（20日）零時零分起，若違規從越南帶肉類產品入境將被罰20萬台幣（約5.1萬港元）。

中央社報道，當局在太平省興河縣（Hung Ha）、興安省興安市（Hung Yen city）和安美縣（Yen My）一共8個豬隻養殖場中驗出病毒。

越南農業與農村發展部（Ministry of Agriculture and Rural Development）已把所有受感染的豬隻銷毀，並對一些高危地點進行清潔消毒；當局亦會派出相關人員負責監管這些地點運輸、屠宰及分配豬肉的程序，同時大規模檢驗所有豬隻養殖場。

范文東呼籲養殖場主保持冷靜，「病毒不能感染人類，因此民眾及農夫都不應擔心。消費者可以繼續使用豬肉產品，不應杯葛它們。」

台灣為防範病毒從越南傳入，宣布周三零時零分起加強檢疫措施，若入境旅客被發現自越南攜帶豬肉產品入境，第一次違規將罰款20萬台幣（約5萬港元），第二次則罰款100萬台幣（約25.5萬港元），而未能繳清罰款的人將被拒絕入境。

（綜合報道）