【忘換賬號】台親綠媒體Fb簡體字留言　罵蔡英文「丟台灣人的臉」

台灣總統蔡英文周二（19日）宣布競選連任，提及民調結果表示有信心克服難關。台灣親綠媒體《民報》在Facebook上發布相關報道後，直接使用相同賬號，夾雜簡體字發表評論，怒罵蔡英文「丟台灣人的臉」。 該評論引起網絡熱議後旋即被刪除，《民報》並發表回應稱，事緣該報一名網絡編輯發表個人意見時，忘記切換回個人帳號，其編輯權限目前已被取消。

民報在Facebook帖文下方以同樣帳號罵蔡英文，雖已快速做出說明，仍引起網民熱議。（截圖）

《民報》在Facebook發布蔡英文宣布競選連任的新聞後，於下方夾雜簡體字回應「不是打壓妳，而是选（選）妳，妳乱（亂）來，丟台灣人的臉，所以不支持妳連任」。

事後該報發表澄清聲明，表示該報所有編輯和記者均有使用官方賬號回覆網民留言的權限，其中某位權限使用者忘記切換賬號才導致「烏龍事件」的發生，目前該編輯已被移除相關權限。聲明還聲稱《民報》是全台灣「最批判中國集權專制」「最反對中國吞併台灣」的傳媒。但這則聲明隨後亦被刪除。

據了解，《民報》誕生自2014年，由前中研院長李遠哲、導演吳念真等人創辦，政治立場為支持台獨，但去年底因財務困難而宣布停刊解散。不過該報的Facebook和官網仍持續發布新聞資訊至今。

有網民就此認為《民報》遭到陸資介入，但亦有人指出是「自導自演」幫蔡英文炒人氣。更有人為該報護航解釋，只是「老獨派」不滿蔡英文的政策路線，又不熟悉相關操作，才沒能成功切換帳號；出現簡體字則可能是用手機手寫輸入時，選字錯誤造成。

網民熱議：