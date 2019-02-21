【海上喋血】台漁船菲籍漁工斬人案增致2死　3台籍船員跳海獲救

屏東東港籍漁船「穩鵬號」周三（20日）淩晨在印度洋公海發生船員持刀械鬥案，1名菲律賓漁工持刀砍死1名菲籍船員及1名印尼漁工，還逼迫其他船員跳海並劫船。 據台媒《中央社》最新消息指，琉球區漁會、海巡署、漁業署今天（21日）下午表示，包括船長陳振茂在內的3名台籍船員約在今天下午1點跳船逃生，已被友船救起。

涉事的台灣東港籍漁船穩鵬號。（資料圖片）

海巡署指出，據漁業署通報， 3名台灣籍民眾跳船後被鴻福88、上豐3號漁船救起，3人是否送回台灣，正由漁業署協調。

漁業署表示，下午跳海的人，包含3名台灣人在內，以及之前救起的5人，已經救起10幾人，在確定人數、國籍後會對外公布。至於船上是否只剩行兇者跟2名死者，後續會否登船逮捕。漁業署稱，救援持續進行中，先救援為主。

據悉，「穩鵬號」船上共24人，包括船長、輪機長及漁業署觀察員有3名台灣籍、菲律賓籍漁工10人、印尼籍漁工11人。

台灣漁海巡署已派出「巡護八號」前往救援。（聯合新聞）

另據聯合新聞報道，海巡署20日接獲漁業署通報後，今天中午已派出「巡護八號」從旗津第五海巡隊碼頭出發前往救援。

報道稱，此次救援任務共出動巡護八號固有船員30人、海巡特勤隊員4人及偵查員3人，共37人前往，事發地點距台灣約有3756浬航程，艦船前往需13天，預計下月5日前後抵達。

（綜合報道）