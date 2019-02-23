背妻兒傳「好愛你」予健身男　台名醫同志婚外情判賠60萬台幣

一名已婚家醫科醫師遭妻子指控與健身房同好江姓男子「眉目傳情」，江甚至署名「J」傳LINE「哥好愛你」等甜言蜜語。妻子心痛地向兩人連帶求償300萬元。台北地院認定該名醫師與「J」屬情侶關係，但無法證明「J」的身分就是江，因此僅判名醫應給付元配60萬元，可上訴。

名醫丈夫無論何時均緊盯手機不放，不斷以LINE軟體傳訊或躲至遠處講很久電話，對妻兒視若無睹，令妻子懷疑丈夫有婚外情。（GettyImages／視覺中國）

據了解，該名男醫師與同為醫師的妻子均於國立陽明大學醫學系畢業，從1998年1月11日結婚至今，育有1女1子。妻子指控，丈夫從2012年起，開始以運動為由每晚深夜11時許赴北市知名健身房，但健身房明明凌晨零時打烊，卻均直至半夜1至3時才回家，甚至徹夜未歸。

爾後，丈夫更變本加厲，無論何時（即便是家族聚餐、全家出遊）均緊盯手機不放，不斷以LINE軟體傳訊或躲至遠處講很久電話，完全沈浸在手機通訊世界中，對妻兒視若無睹。

妻子表示，初期仍屈意承歡，盼丈夫早日回心轉意，但丈夫依然故我，使用冷暴力，逼得她輕生，所幸獲救。直到2015年間，名醫突然要求妻子一起去律師事務所辦理變更夫妻分別財產，因此發現丈夫隱匿財產而不同意，便心生狐疑開始跟蹤丈夫，發現與一名江姓男子眉目含情、舉止親暱，儼然為情侶關係。

妻子提告兩人侵害配偶權，指婚外情行為，雖為同性戀關係而不構成刑法上通姦，但兩人親密同性戀行為，已嚴重破壞妻子基於配偶關係的身分法益。

妻子提告稱自己默默承受丈夫薄情冷漠，癡心期盼有朝一日其能幡然回首，二人重拾舊歡，想不到終竟換得如此負心背叛結局，以「錐心刺骨」猶不足以形容此刻悲痛。（GettyImages／視覺中國）

她說，自己對丈夫一往情深，長期為婚姻家庭犧牲奉獻，默默承受丈夫薄情冷漠，癡心期盼有朝一日其能幡然回首，二人重拾舊歡，想不到終竟換得如此負心背叛結局，以「錐心刺骨」猶不足以形容此刻悲痛。

兩人挨告後均否認有親密關係。法院調查後，認定「J」男與名醫已發展出情侶關係是因「J」確實曾傳LINE說：「哥好愛你」、「哥好想你」，「好想抱抱你」並要求視訊，而名醫也回「愛你」、「親一個，晚安」、「我對你的愛不會變」等語，但無法證明「J」就是江姓男子，僅判醫師應賠償元配60萬元，江男則免賠。

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