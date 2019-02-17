【有片】台人妻出軌　丈夫趴姦夫車頭8公里苦追不果　遭重摔死亡

桃園市47歲謝姓男子，和張女結婚近20年，兩人育有2男1女，但近年來感情生變，今年年廿九發現老婆與第三者同車，苦求妻子下車，甚至趴臥在汽車引擎蓋上哀求，沒想到身第三者的蔡姓友人駕車加速駛離，高速行駛將近8公里，謝男最後體力不支摔地，送醫死亡，全案警方將張女、蔡男依過失致死罪嫌函送法辦。

桃園市47歲謝姓男子，發現妻子張女近日另結新歡潘男，年廿九發現兩人同車，為求愛妻回頭還趴在第三者車引擎蓋，潘男友人蔡男沒停車、反高速行駛，將謝男重摔致死。（桃園市警局及消防局影片截圖）

據了解，張女去年另結新歡，謝男發現後雙方起激烈爭吵，謝男暴怒下毆打妻子，妻子因家暴離家，經謝苦苦哀求並允諾不再犯，兩人才重修舊好。沒想到張女又另結新歡，甚至不告而別，謝男過年前夕接獲警方通知，才知道老婆和潘男「走佬」。

為苦勸老婆返家過年，謝男除了拜託好友夫妻幫忙協尋，年廿九深夜11時許，發現老婆和潘男同車，一時怒火中燒，要張女下車跟他回家，但妻子不理，謝竟直接趴臥引擎蓋，想逼愛妻返家。

搭載張女和潘男的蔡姓友人見狀，不但沒停車還加速駛離，謝男好友駕車緊追在後，但蔡車速過快跟丟，熱心民眾發現謝男趴在行駛中車上，更情急不斷按喇叭上前勸阻，蔡仍未停車，奔馳近8公里後，謝因體力不支，遭甩出重摔在地，經急救多日傷重不治。

警方獲報有人路倒，趕至現場發現謝頭部重創，四肢卻無外傷，認為事有蹊蹺，通知張女、蔡男到案，張女才道出丈夫趴在引擎蓋上遭重摔，嚇得和潘男逃離現場，警訊後將張女、蔡男依過失致死罪嫌函送法辦。

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