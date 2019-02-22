台同性婚姻草案：法務部坦言通姦、配偶索償等諸多問題仍未解決

台灣行政院會昨天（21日）通過同婚專法草案，法務部期待在社會最大公約數下完成立法，並直言草案是初步回應大法官會議的解釋，但同性二人的結合，還涉及其他相關法規。官員坦言，專法無法一次滿足同性婚姻的所有權益保障，專法如果規範不足或與其他法律認定上有不適用處，要再另行修法解決問題。

官員指出，同婚專法的草案，是根據大法官會議解釋以及公投案的結果而創制，是新的法律，「不能用這個法律去涵蓋所有的法律架構」，舉凡與其他法律或在刑事罰、行政罰違法構成要件認定上有所不適用之處，各主管機關應會再修法。

官員舉例，同性二人結合，一人如再與別人發生性關係，在異性婚姻中，台灣刑法對違背忠誠義務的一方，以通姦罪論處；但現行通姦罪的違法要件是以性器「結合」為構成要件，同婚要如何處理，恐有再修法必要。

還有，異性婚的配偶在稅法上可適用受扶養親屬免稅額，異性婚配偶也有醫保給付的請求權，配偶還可依犯罪被害人保護法，向致死、致重傷的加害人請求喪葬費，但關鍵字都是「配偶」；昨天行政院會通過的施行法中，沒有稱呼同婚者為「配偶」，未來問題可能叢生。

台灣行政院會昨通過同婚專法草案，預定自五月廿四日起實施，年滿十八歲同性伴侶可成立同性婚姻關係。（聯合新聞網提供）

不過，法務部認為，同性二人一旦結合，立刻衍生財產甚至繼承等問題，已超出民法親屬編的規範，擴及至民法繼承編，所以，才會將包括繼養、扶養義務、互為法定繼承人等較「急迫」的爭議事項先納進專法，再制訂概括性條文準用現行民法備用。另外，未來同婚還有很多法律和權利義務須注意，包括曾辦理同性伴侶註冊者，若要成立同性婚姻關係，仍必須到戶政機關登記；但同性伴侶婚後報稅，可比照配偶合併申報。

不少縣市目前已先開辦同性伴侶註冊，內政部統計，去年底止，全台已有3,951對完成註冊。草案通過後，內政部戶政司副司長鄭信偉說，同性伴侶註冊無法直接轉換成同性婚姻關係，因為草案有規定，成立同性婚姻關係應以書面為之、有二人以上證人之簽名，並應向戶政機關登記。

雖然內政部表示同性伴侶註冊並無法律效力，但衛福部日前曾指出，同性伴侶可以簽署醫療同意書，外交部也表示同性伴侶可持註冊公函或同性伴侶證代辦護照；另外，同性伴侶也可以請家庭照顧假。

未來國人若希望與中國大陸、香港、澳門同志伴侶在台灣結婚登記，陸委會發言人邱垂正表示，一旦同婚專法三讀通過，陸委會絕對會站在尊重人權角度上一視同仁，並配合檢視、研議兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例等配套措施。

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