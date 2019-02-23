高雄農漁產銷大陸成果好　「高雄─平潭」貨運快輪將固定兩周一班

「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，是高雄市長韓國瑜去年競選時提出的口號，如今這句口號似乎已逐漸成真。 上月19日，台灣高雄至福建平潭海上貨運直航首航儀式在高雄舉行，將台灣南部的冰鮮果蔬等產品通過平潭口岸引進大陸。據台媒《聯合新聞》周六（23日）報道，當天下午第二趟也即將出發，載運的農漁產品增到775噸以上。同時，運載貨物的華岡集團宣布「高雄─平潭」貨運快輪將常態化，每兩星期開一班。

高雄市政府、平潭嵐台企業聯合會、華岡集團23日宣布 「高雄─平潭」貨運快輪常態化，高雄農漁產品可穩定銷陸。（聯合新聞）

報道稱，高雄市政府23日聯合大陸福建平潭嵐台企業與企業家聯合會、華岡集團，宣布「高雄─平潭」快輪貨運車要常態化的消息。

嵐台企聯會長陳曉蓁說，1月19日運送到平潭的高雄農漁產品，很快銷售出去，有的是3 天內就銷完，現在其他大陸其他城市的超市、物流業者也有許多人想進南台灣的蔬果。她表示，這次到上午止，農漁產品已有78個標準櫃、775噸、貨值約3567萬元新台幣（約合914萬元港幣），比上個月成長63%，如果加上農漁加工品和其他商品，此次快輪運送量達107貨櫃、885噸、貨值約1億2200萬元新台幣（約合3129萬港幣）以上。

高雄優質水果銷陸受歡迎。（聯合新聞）

高雄市副市長葉匡時認為，貨輪常態化表示高雄的農漁產品在大陸銷售情況好，高雄農漁產品賣得出去，農漁民收入增加，而且創造高收入的機會，因為高港船運航班不斷增加，港區的這些工作都是高收入的工作。

高雄市農業局表示，高雄─平潭航班將改為固定航線，每兩周常態運行，從高雄到平潭只要9小時，朝發夕至，除了空運，這是高雄的農漁產品可很快送到大陸，對岸的消費者可以買到新鮮的高雄農漁產品。

高雄水產銷陸多樣化。（聯合新聞）

據悉，此次外銷平潭農漁產品項，有高雄冷凍魷魚、秋刀魚等水產品，新鮮果品包括鳳梨、蜜棗、楊桃、台東釋迦、屏東蓮霧、芭樂，台中茂穀柑等，還有農產加工品、食品。

（聯合新聞網）