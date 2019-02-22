曾稱韓國瑜「雖禿頭但好有男子氣概」　小S答應為高雄美食代言　

繼高雄「愛情產業鏈」總顧問瓊瑤、醫療觀光「推廣大使」任達華等人後，台灣女藝人小S（徐熙娣）亦有傳將代言高雄觀光美食。消息今早得到高雄市長韓國瑜證實，他稱小S已很爽快地答應。

小S曾說，雖然韓國瑜禿頭，「但我覺得他好有男子氣概」。（中央社）

韓國瑜今早出席「高雄市力推雙語城市記者會」，接受傳媒訪問時表示，已派人跟小S聯絡，她非常「阿莎力」（按：爽快、乾脆）答應來高雄幫忙甚至代言，帶著她的家人來高雄一遊。

韓國瑜又指，像這些國際級巨星、節目主持人願意來高雄，不管是旅遊還是代言，高雄都會感謝，「因為這些人都是一腔熱血來幫忙高雄，所以非常感謝小S，相信她來高雄會很多人歡迎她。」不過，細節方面雙方仍在洽談中。

小S出席服飾品牌活動時，證實高雄方面已透過幕僚邀請她們全家人。（視覺中國）

從不避諱對韓國瑜的欣賞

小S之前曾表達願當高雄美食觀光代言人。昨日出席服飾品牌活動時，更證實對方已透過幕僚邀請她們全家人，「接下來若有時間就會帶小孩、公婆一起去高雄體驗美食」。她又說母親是「死忠韓粉」，要求小S去高雄時，一定要記得帶上她。

公開報道顯示，小S不避諱對韓國瑜的欣賞，「雖然他禿頭，但我覺得他好有男子氣概」；還說特別愛看他「捲起袖子」的模樣。但被傳媒問到會不會叫丈夫許雅鈞也這樣穿的時候，卻說丈夫最近因為健身的關係，比較愛穿簡單的T恤搭牛仔褲，所以「我不會勸他捲袖子，因為他有他自己的風格」。