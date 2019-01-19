【單程9小時】高雄至平潭開通海上貨運直航　韓國瑜盼創更大商機

今天（19日）下午，台灣高雄至福建平潭海上貨運直航首航儀式在高雄舉行。直航開通後，兩地貨運時間將從之前的兩至三天縮短至9小時。這條航線的開通對高雄今後經平潭通過高鐵連接大陸各地，構建海鐵聯運物流通道意義重大。

據中新社報道，新航線航距178海里，由華岡物流集團高速滾裝貨輪「台北快輪」承運，將台灣南部的冰鮮果蔬等產品通過平潭口岸引進大陸。

首航儀式後，載有水果、蔬菜、冰鮮凍品、果汁、液晶面板等共計700多噸貨品的貨輪，緩緩駛離高雄港，將在海上航行約9小時後抵達平潭金井港區。

為供應大陸農歷春節年貨市場，本次首航組織7家平潭商貿企業赴高雄等地採購合計87個標准集裝箱的貨品，價值超1500萬元人民幣。

韓國瑜盼創更大商機。（中新社）

高雄市長韓國瑜在首航儀式上表示，高雄至平潭快輪朝發夕至，讓他想起童話故事《一千零一夜》中的「魔毯」。未來，高雄的高質量產品將通過這塊「魔毯」運往大陸港口。他表示，歡迎更多企業家到高雄投資，高雄市政府將以好朋友的心態協助投資，做好「靠山」的角色。

參加首航式的業內人士表示，新航線的開通將為高雄經濟發展帶來更多商機。據悉，平潭綜合實驗區已出台航運物流及台灣水果冰鮮進口獎補政策，對平潭港區運營的港澳台及國際集裝箱班輪航線、貨運滾裝航線，按載重噸每航次分別給予人民幣1萬至10萬元獎補。