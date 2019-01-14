半夜真係唔敢玩！赤燭恐怖新作《還願》給你「五腥級」的家

《返校》開發團隊赤燭遊戲宣佈，旗下新作《還願 DEVOTION》將於 2 月 19 日首發 Steam 平台，本作將是一款以第一人稱為視角的恐怖遊戲，官方也同步釋出最新預告，呈現遊戲部份片段。

《還願》是一款敘事型的心靈恐怖遊戲，背景設定在1980年代台灣，在這塊信仰與生活密切連結的土壤上，一戶三口之家在老公寓中曾有的日常光景，以及一些難以抹滅的回憶。赤燭遊戲表示，團隊中有 12位 橫跨中、青年世代的成員，對於台灣這塊家園，有著各自不同，但一樣深刻的情感連結。期望透過《還願》，在「家」這個再熟悉不過的場域中，探索往日歲月裡的記憶與情感。

遊戲預告截圖（Gamebase）

故事

你一腳踏入公寓，耳邊飄來懷舊的八零年代歌謠，電視機上正在撥放選秀節目，明明如此懷念的光景，為什麼會讓你隱隱不安？你在這個曾經被稱之為「家」的空間裡探索，在許多個不期然地轉身中，驚覺周遭環境的樣貌變得愈加詭譎。當你遊走在一個又一個過往片段，隨著一層層的解謎抽絲剝繭，逐漸挖掘出掩埋在家的表象下，那些難以面對的不堪真相。



曾經，有人這麼跟你說過：「只要拿出誠心，所求之事一定能達成。」

不同於前作《返校》的橫向動作探索玩法，《還願》採用第一人稱視角心靈恐怖遊戲，藉由沉浸式遊戲體驗結合探索與解謎機制，並使用傳統樂器編制音效。從美術與背景設定都營造 80 年代台灣日常生活感，呈現出台灣在地文化與宗教。遊戲原創主題曲更由金曲獎得主「草東沒有派對」創作與演唱。

▼點擊大圖感受《還願》的詭異氣氛▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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