【大陸封殺】符咒印「小熊維尼」　台恐怖遊戲《還願》開發商道歉

台灣遊戲《還願 DEVOTION》周二（19日）正式推出，是一款第一人稱視角解謎恐怖遊戲，背景設定在1980年代的台灣。 《還願》甫推出即大受歡迎，惟其後有玩家發現遊戲場景中有一張符咒，竟印有影射國家主習近平的字樣。 事件引發大量中國大陸網民批評炮轟，如今在大陸更已被全面封殺，開發商赤燭遊戲則在周六（23日）發聲明道歉。

據了解，遊戲其中一個場景是牆上貼滿符咒的走廊，惟有細心玩家發現，其中一張符咒的紅印上，竟印有「習近平小熊維尼」的篆體字，旁邊更有「呢嘛叭淇」四個大字，令人聯想是「你媽白癡」諧音。

符咒印有「習近平小熊維尼」的篆體字，旁邊則有「呢嘛叭淇」四個大字，令人聯想是「你媽白癡」諧音。（中央社）

事件在網上廣泛流傳後，立即惹來大量中國網民口誅筆伐，更直接導致《還願》被徹底封殺。例如《還願》本來在知名影片網站「bilibili」（B站）上是最熱門、討論度最高的遊戲，但如今所有相關影片被下架、封鎖關鍵字，連赤燭的官方微博亦被禁止留言。

赤燭在周六下午發聲明，解釋團隊在製作遊戲原型時，常會參照當時的網絡用語作為暫時素材，「但這次因為版本同步問題而沒有全部刪除，實屬意外」。赤燭強調沒有任何攻擊或辱罵意圖，涉事版本已在周四晚上移除。赤燭遊戲又稱，是次事件反映團隊在流程上不夠嚴謹，「作為一家遊戲公司，赤燭確實還有很大的進步空間，造成各方的困擾赤燭感到萬分抱歉，懇請所有玩家見諒」。

截至周六，該符咒上的「習近平小熊維尼」已被改成「恭賀新禧」，但旁邊的「呢嘛叭淇」則仍然保留。

《還願》的大陸代理商Indievent發聲明宣布終止合作。（微博）

事件愈鬧愈大，《還願》的大陸代理商Indievent在微博上發聲明，稱獲悉事件後立即進行核查及內部整改，主要負責人被處以嚴厲處罰。聲明又提到，經全力檢查後及玩家檢舉後，「最新的版本的遊戲中依舊存在隱喻政治元素」，經慎重考慮，決定與赤燭終止合作關係。

（綜合報道）