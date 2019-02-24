《還願》內地全面下架　遊戲素材引發大批中國玩家留下負評

這一週自從台灣團隊「赤燭遊戲」的最新作《還願 DEVOTION》上市後話題不斷，短短三小時的驚悚敘事風格的遊戲內容，讓玩家意猶未盡。更研究起了整個遊戲環境的擺設，而且不只是台灣，這股熱潮也席捲了中國玩家的討論熱度，不過可能都將在今日（23日）的事件後被迫消音。

以寫實在地風格構建遊戲環境的《還願 DEVOTION》，使用了大量民間信仰的元素以及符咒擺設，有玩家發現了遊戲內的走廊牆壁，貼著一張特殊的符咒，其中央的印鑑字樣相當值得玩味，經過辨識字體後，疑原文為「習近平小熊維尼」，這下觸動了中國網民的敏感神經，紛紛前往 Steam 評價留下負評，表示「好好一款遊戲，為什麼要夾帶私貨」等負面用語。

赤燭遊戲也在今日（23日）正式發表公告，表示關於美術素材，是團隊在製作prototype時經常會參照當時的網路用語作為暫時素材，但這次因為版本同步問題而沒有全部刪除，實屬意外，沒有任何攻擊或辱罵意圖。已於 2/21晚上的v1.0.5 版本移除。這次的風波反應出了團隊在製作流程上不夠嚴謹這個事實，作為一家遊戲公司，赤燭確實還有很大的進步空間，造成各方的困擾，深表抱歉。

同時，負責《還願 DEVOTION》中國發行事宜的 Indievent，也發表聲明指出，在2月23日上午11點得知狀況後，立即進行檢查，並且強制進行內部整改，對相關負責人員進行嚴厲的處罰教育，確保今後不再有此類情況發生。另外，還在持續審查遊戲中政治敏感問題，並經玩家舉報新版本依然有隱喻政治元素，經過慎重考慮，宣布終止與赤燭的合作關係。唯晶也隨後發出聲明嚴重譴責，終止合作並且要求賠償。

「習近平小熊維尼」一詞，據赤燭說法是參考網路用語做為暫時素材。的確這番以外形隱喻中國國家領導人的用語，曾在台灣盛行一陣子。但是在中國網路圈則是相當敏感的字詞。作為要發行簡體中文版的《還願》的確是得針對中國區域發行出版品以及遊戲的「自我審查」需要多下功夫注意。所以赤燭的錯誤難辭其咎。

但玩家對於赤燭遊戲有著各種不同的錯誤期待，認為赤燭此舉等於是「舔共」之類的字語都出來，這方面編輯希望玩家理性看待。畢竟作為開發商的赤燭，對於提供區域代理商的產品的確需要注意內容，更何況是以審查著名的中國地區。但另一方面，《還願》剛上市時，中國網民的確以「優秀國產遊戲」來稱呼，但在事件爆發後，相關的文章、下載連結已經開始陸續從中國網路圈消失中，而帶有「習進平小熊維尼」的符咒版本也成絕響。

（gamebase）

赤燭遊戲晚間再度發表聲明，說明因某位成員美術素材的敏感文字起因，但在專案開發期間其他成員並不知情，但2月21日有玩家回報，當下已經替換了美術素材。並非赤燭遊戲的立場，也非《還願》本意，不過的確犯了專案管理的失職，對於辜負玩家、媒體、直播主的信任深深道歉，合作發行商 indievent 及投資者唯晶科技完全不知情，合作關係已經終止，損失會依合約承擔。

赤燭遊戲（23日）晚間再度發表聲明（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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