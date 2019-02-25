柯文哲指台灣當兵浪費生命　台國防部長稱：盼市長多了解台軍

日前，台北市長柯文哲出訪以色列時稱，在台灣每個當兵的人都覺得浪費時間。台灣國防部長嚴德發今（25）日表示，台軍現況已進步到將國防與教育、產業結合，希望柯文哲多了解國防施政的進步情形。

台國防部長對於柯文哲所言，回覆稱「希望柯文哲多了解台軍」。（截取網絡）

柯文哲近日出訪以色列，稱讚以色列將教育、國防與產業三合一，是一個比較有效率、有腦袋的國家。台灣因為沒有三合一，所以每個當兵的人都覺得浪費時間。

對此，嚴德發今日上午到立法院進行業務報告，會前受訪時表示，希望柯市長能多了解台軍現況。他進一步補充，國防部早已與台灣277所高中職學校簽訂國防培育班、128所大學簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC），可以說，募兵源頭已跟學校端結合。

此外，嚴德發表示，台灣中科院的研發替代役（台灣兵役制度中的一種）對於培育產業人才，就有貢獻。像是相當多的人回到社會或產業界都有很好的發展，這些都是很成功的案例，希望柯文哲對國防施政情形有更多了解。

至於台行政院長蘇貞昌日前指出，就算只有「掃帚」，也會跟敵人周旋到底。蘇貞昌此番話，引人惹議在於：台軍隊在營區內，最為人詬病的是，手上拿的總是「掃帚」清潔用具，而非國防武器。

為此，嚴德發稱，行政院長的意思是，宣誓防衛作戰的決心，而非要用「掃帚」抗敵，他自己在立法院備詢時也強調會戰到一兵一卒，蘇貞昌的說法與他一致，他支持院長的說法。

（中央社）