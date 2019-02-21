台聽障男義工兩年性侵11學生　辯稱幼年曾遭老師侵犯致性觀念錯誤

台灣新聞
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綽號「阿雨」（化名）的台灣聽障男子，學校畢業後，至某中心擔任義工，連續性侵猥褻學生、或參加夏令營冬令營的學員，被害人數達11人，一審依強制性交等罪將他判刑9年6月，他不服上訴，二審查出他已與部分被害人達成和解，遂撤銷一審判決，改判8年2月。

「阿雨」上訴稱，他自幼聽障而所受教育等受限，犯後積極面對司法調查，甚至將原先警方未發現之部分主動自首，且他自幼在聽障中心成長，曾遭他人性侵而接收錯誤性觀念，甚至聽障中心老師亦為性侵之加害者，導致被告性觀念偏差，進而有本案犯罪行為之動機，他在封閉偏差環境成長，從被害人轉成加害人，請法官減輕其刑。

法官審酌，「阿雨」無前科，犯罪動機係為滿足一己之私慾、其為聽障人，自幼在聽障中心成長，自述曾遭他人性侵之生活狀況，犯後坦承，已與3名被害人調解成立，予以判刑。

判決書指出，「阿雨」在高職畢業後，利用不定期的時間（含每年寒、暑假及平日、假日等）至某中心擔任義工，負責約束、照顧中心內其他學員及協助管理秩序，趁機性侵猥褻他曾就讀學校之學生或參與中心課程之學員。

他從2016年1月至2017年9月間，在該中心寢室、廁所，或在校外，或學生參加夏令營、冬令營期間，先後猥褻、性侵11名學生，經被害人告訴父母報警查獲。 

台灣聽障男義工連續性侵猥褻學生，一審依強制性交等罪將他判刑9年6月，他不服上訴。（聯合新聞網提供）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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