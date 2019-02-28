台男帶輕度弱智開房兼偷拍　惜逾期不獲起訴　官令當庭刪相

台灣新北一名王姓男子遭指控性侵輕度智能障礙的女子「小花（化名）」，過程中還用手機偷拍，事後雖證明雙方性行為是你情我願，偷拍行為也因逾告訴期獲不起訴，但檢察官為了保護被害人，仍當庭檢視其手機，命他刪除照片。

據了解，王男是透過網路認識「小花」，他前年12月約對方去逛新北耶誕城，見面後卻將人載到汽車旅館發生性關係；「小花」在過程中聽到相機快門的「喀擦」聲，但當下沒有任何反應，直到事後向老師吐露擔心照片外流，事件才曝光。

偵訊時，王男辯稱認識「小花」僅一個禮拜，不知對方有智能障礙。他坦承和「小花」發生性行為，同時強調雙方是在你情我願情況下發生關係，否認性侵。

新北一名王姓男子遭指控性侵輕度智能障礙的女子「小花（化名）」，過程中還用手機偷拍（示意圖／GettyImages）

檢方調查「小花」未曾跟王男提起身心障礙狀況，發生關係後也沒有想過要報警。進一步查看2人聊天簡訊內容後，發現王男曾問「是否可以摸全身、口交、直接約色色」等語，而小花也回答「好啦、好啦，你要做防護措施」，最後認定不構成強制性交。

此外，王男涉及妨害秘密部分。檢方認為「小花」在發生性行為時已知道王男在偷拍，卻遲至今年7月才提告妨害秘密，已逾6個月告訴期，雖然予以不起訴處分，但也當庭命他將照片全刪掉。

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