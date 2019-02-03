【有片】日月潭街頭藝人遭冇品遊客掀裙偷拍　得手後更與男童分享

農曆新年連假期間，台灣南投縣日月潭湧進觀光人潮，但有遊客在街頭藝人表演「空中飄浮」時，一度伸手欲掀裙，甚至不尊重的拿起手機藝人裙底拍攝，還滿足的跟身旁男童分享，誇張影片被上傳到網上網，被網友譴責。

該名街頭藝人日前在日月潭表演，扮成自由女神的她，手雖拄著枴杖，人卻優雅「飄浮」在半空中，吸引不少民眾圍觀佇足；但有名男子可以因為好奇，竟跨越警示三角錐，彎腰伸手似乎想掀裙一窺騰空的秘密，但被表演者發現才默默退開。

只不過，這名男子沒死心，見自由女神轉身背對他後，竟拿出手機並開啟相機，悄悄的就將手伸到自由女神的裙子下偷拍，成功後還裝沒事退出三角錐，不僅自己查看且與人分享，就算親友中有男童仍未覺得不妥，誇張行徑則全被人錄下來。

該影片被PO上網後，引發一陣撻伐，不少人譴責該名遊客「太沒品」，痛批「不能因為自己好奇，就不尊重表演者，為所欲為」，更有人氣憤的說「不行一定要抓出來鞭，不然以後一定會犯」，甚至揚言要肉搜，但也有人體恤表演者辛苦。

影片被公開後，街頭藝人親友則在臉書「爆料公社」po文，吐露街頭表演者心聲並指出，她的爸爸和他的朋友是表演藝術者，每一次都非常用心準備表演，演出長時間不能喝水，有時甚至會脫水進醫院，只盼讓每次的表演都讓遊客盡歡。

而這次表演的行動雕像澤則常出現在台中、南投一帶，被偷拍裙底的表演者剛好是一名阿姨，表演團隊討論後決定原諒偷拍者的好奇心，但盼該遊客尊重表演者，下次不要再犯，且呼籲「他們的心很善良，工作不偷不搶」，請用鼓勵支持他們。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】