【印巴衝突】印巴空戰關台灣事？　台空軍司令部：勿以訛傳訛

印度和巴基斯坦近日爆發空戰，意外扯上台灣。印度宣稱擊落巴基斯坦一架F—16戰機，巴基斯坦否認。印方2月28日展示一枚導彈殘骸照片，直指那是巴基斯坦F—16戰機攻擊印度的證據，但巴基斯坦有消息稱，殘骸序號顯示那是美國賣給台灣的導彈。 對此，台灣軍方表示表示否認，稱這並非台軍導彈，還籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。

台灣空軍司令部表示，台空軍所採購之美系裝備，僅提供台灣現役戰機使用。（網絡圖片）

印度稱，2月27日印方米格—21、蘇—30等戰機緊急升空攔截巴基斯坦戰機，他們握有證據，包括巴基斯坦F-16發射的美製AIM—120先進中程空對空導彈殘骸，證明巴基斯坦F-16入侵印度領空。

印度軍方稱，巴基斯坦企圖隱瞞出動F—16戰機的事實，但印方在印屬喀什米爾的拉卓里，發現只有F—16能搭載的AIM—120空對空導彈殘骸，上面還有序號。巴基斯坦則否認出動F—166，也沒有戰機被擊落。

在印度公布AIM—120導彈殘骸照後，巴基斯坦方面有社交媒體網站翻出一份據稱是美國國防部技術與後勤部門2010年7月26日的資料，宣稱印度照片裡的導彈序號，根本是美國賣給台灣的導彈。

印度快報反駁稱，印度空軍展示AIM-120C-5導彈殘骸上的編號FA8675-05-C-0070及序號CC12947，經查確實是美國艾格林空軍基地外國軍售單位於2006年11月17日賣給巴基斯坦的。

針對上述「導彈門」事件，台灣空軍司令部透過新聞稿澄清，經查證該導彈批號並非台灣空軍使用，亦與台軍現行使用之武器裝備不符，籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。台灣空軍司令部表示，空軍所採購之美系裝備，僅提供台灣現役戰機使用，依規定，未獲美方授權同意不得移轉第三國使用。

（中國時報）