【印巴衝突】王毅談「恐怖主義滋生土壤」　說法惹印度媒體猜測

印度與巴基斯坦在喀什米爾（Kashmir）爆發衝突之際，中俄印三國外長會議周三（27日）在中國浙江烏鎮展開。國務委員兼外長王毅在會議結束後表示，三方同意加強反恐政策溝通和合作，特別是消除恐怖主義和極端主義滋生的土壤。 但有印度媒體認為，王毅有關「恐怖主義滋生土壤」的說法很重要，視之為印度在恐怖主義問題上孤立巴基斯坦後得到的「收穫」。

中俄印外長同意，共同打擊一切形式的恐怖主義，加強反恐政策溝通和務實合作，特別是要努力消除恐怖主義和極端思潮滋生的土壤。

印度《經濟時報》（Economic Times）稱，王毅提及「消除恐怖主義滋生土壤」的說法很重要，原因是印度軍方就是以針對伊斯蘭激進組織「穆罕默德軍」（JeM）作為越線空襲巴基斯坦的理據。

惟報道提及，王毅在措辭上盡量表現謹慎，強調北京的緊密盟友巴基斯坦也反對恐怖主義。王毅在3國外長會議的聯合新聞發布會上表示，中俄印三方重申強烈反對各種形式和表現的恐怖主義，與此同時認為巴基斯坦都一直反對恐怖主義。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）周三（27日）深夜曾緊急致電王毅，通報巴印局勢最新情況，希望中方能協助緩解。王毅對巴印緊張局勢升級深表憂慮，希望巴印雙方保持克制，強調中方不願看到有違國際關係準則的行為。