【海上喋血】台灣漁船公海喋血2死　凶嫌劫船11日終於束手就擒

台灣「穩鵬號」漁船日前出海捕，卻在2月20日凌晨發生血案，一名菲律賓籍漁工突然挾制、傷人，造成兩人死亡。此後船長及部分船員跳海求生。 台灣海巡署晚間表示，海巡署特勤人員在2日晚間22時06分喊話成功，讓菲籍犯嫌棄械棄船投降，成功奪回漁船主控權，目前全船就駛回台灣偵辦相關案件。 據了解，「穩鵬號」共搭載24人出海，2位外籍船員在事件中遇害，被迫跳海的船員中尚有6人下落下明。

此次救援任務共出動「巡護八號」固有船員30人、海巡特勤隊員4人及偵查員3人。（聯合新聞）

台灣海巡署晚間表示，特勤人員與漁業署觀察員共計8人，2月23日從桃園搭機前往斯里蘭卡，抵達後立即租用「兆豐277號」漁船，火速前往案發海域，歷時7天終於在3月2日上午8時30分，前往「穩鵬號」附近海域。

特勤小組隨即與之前跳海逃生、獲救的船長聯繫，了解該船船舶結構，以及船上的防衛武器裝備，並於3日早上午8時30分進行第一次的偵查行動，經現場綜合評估，以及研判當時天候海象後，發現全船的欄杆均有電纜通電，且其船上艙門均為內部鎖，無法從外部打開，最終決定心戰喊話，試圖讓嫌犯自行投降。

特勤小組晚間20時40時進行第二次偵查，並於21時15分進行心戰喊話，5分鐘後嫌犯即以無線電告知準備投降，並在30分鐘後棄械跳海，並游向兆豐277號，特勤人員在對方上船後立即將他逮捕，奪回穩船的主控權。

據悉，該名嫌犯將在巡護船戒護下押解返台灣受審。

「穩鵬號」共搭載24人出海，包括台籍幹部3人與10名菲律賓籍船員、11名印尼籍船員。其中2位外籍船員遭凶嫌殺害，被迫跳海的11位外籍船員尚有6人下落下明。

（中國時報）